Detenidos dos de los exokupas del fumadero de crack de Alcalde lens por un altercado callejero

Limpieza del viejo estudio de tatuajes tras ser desokupado Javier Alborés

La Policía Local ha detenido a dos hombres en un altercado en Villa de Negreira, en el Agra do Orzán, por haber participado en un altercado. Se trata de dos de los antiguos okupas del antiguo de tatuajes de Alcalde Lens, que habían sido desalojados ayer.

Fuentes policiales señalan que se trata de dos conocidos por las autoridades, toxicómanos, y consumidores de crack. Habían sido expulsados el día anterior por el 092 que les informó de que le dueño iba a reformar y alquilar el inmueble.

Interior del fumadero de crack de la calle Alcalde Lens.jpg Javier Alborés

De hecho, durante el día de hoy los obreros estuvieron retirando la basura que habían acumulado durante todo el día, después de que los Bomberos sellaran la entrada el día anterior

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Hay que decir que la concordia no reinó nunca entre estos compañeros de delito: el miércoles pasado, la Policía Nacional tuvo que acudir al lugar porque cuatro hombres se habían enzarzado en una pelea.