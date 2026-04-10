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A Coruña

Detenidos dos de los exokupas del fumadero de crack de Alcalde lens por un altercado callejero

El 092 descubrió la pelea en Villa de Negreira

Abel Peña
Abel Peña
10/04/2026 19:22
Limpieza del viejo estudio de tatuajes tras ser desokupado
Limpieza del viejo estudio de tatuajes tras ser desokupado
Javier Alborés
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La Policía Local ha detenido a dos hombres en un altercado en Villa de Negreira, en el Agra do Orzán, por haber participado en un altercado. Se trata de dos de los antiguos okupas del antiguo de tatuajes de Alcalde Lens, que habían sido desalojados ayer. 

Fuentes policiales señalan que se trata de dos conocidos por las autoridades, toxicómanos, y consumidores de crack. Habían sido expulsados el día anterior por el 092 que les informó de que le dueño iba a reformar y alquilar el inmueble. 

Interior del fumadero de crack de la calle Alcalde Lens.jpg
Interior del fumadero de crack de la calle Alcalde Lens.jpg
Javier Alborés

De hecho, durante el día de hoy los obreros estuvieron retirando la basura que habían acumulado durante todo el día, después de que los Bomberos sellaran la entrada el día  anterior

Agentes de la Policía Nacional frente al bajo okupado de Alcalde Lens

La Policía interviene en el peor fumadero de crack de A Coruña

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Hay que decir que la concordia no reinó nunca entre estos compañeros de delito: el miércoles pasado, la Policía Nacional tuvo que acudir al lugar porque cuatro hombres se habían enzarzado en una pelea. 

Los Bomberos cierran el fumadero de crack Alcalde Lens

La Policía Local cierra el fumadero de crack de Alcalde Lens

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