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A Coruña

Desarticulada en A Coruña una banda que robaba móviles en fiestas y verbenas de Galicia

La Guardia Civil les atribuye unos 200 delitos

Redacción
10/04/2026 09:47
Dos de los líderes de la banda dedicada a robar móviles en fiestas fueron detenidos en A Coruña
Dos de los líderes de la banda dedicada a robar móviles en fiestas fueron detenidos en A Coruña
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La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en el marco de la operación 'Galaxia Aimalum' un grupo criminal itinerante especializado en el robo y hurto de dispositivos móviles de alta gama en eventos multitudinarios y festividades populares de Galicia

Según informó la Guardia Civil, el grupo actuaba en fiestas y celebraciones populares como verbenas, sustrayendo los terminales aprovechándose de la distracción de sus dueños o incluso de manera violenta

Dos de los líderes de la banda dedicada a robar móviles en fiestas fueron detenidos en A Coruña
Un momento de una de las detenciones practicas por la Guardia Civil y la Policía Nacional

Posteriormente usaban técnicas sofisticadas de suplantación de identidad y software malicioso para tomar el control total de los dispositivos, bloqueando el acceso de las víctimas a su información personal. 

Piden un cigarro y se acaban llevando varios móviles en el centro de A Coruña

Más información

Dos de los líderes de la organización han sido detenidos en A Coruña, donde también se practicaron registros en dos viviendas, en las que se intervinieron doce móviles robados y disfraces que la banda usaba para que sus miembros pasasen desapercibidos entre la multitud. 

La operación ha permitido esclarecer más de 200 delitos cometidos entre julio de 2023 y diciembre de 2025 en más de quince municipios gallegos y en los que se sustrajeron objetos con un valor total estimado superior a los 200.000 euros. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, explican desde la Guardia Civil.

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