Castro considera Lavacolla y Alvedro como un único aeropuerto

Concejales del Gobierno local, con José Manuel Lage al frente, ayer, al entrar en el pleno Quintana

El pleno ordinario de ayer dio para mucho. Aunque la alcaldesa, aquejada de un ataque de afonía, apenas dejó oír su voz en el hemiciclo municipal, el resto de los concejales hablaron alto y claro sobre los asuntos más importantes de la actualidad, como una moción del BNG sobre el comité de coordinación aeroportuaria. Por ejemplo, el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, que acusó al PP de estar en contra de la armonización entre aeródromos, para la que se ha formado una mesa de trabajo, y propuso ir más allá: “Vivimos situacións tan rocambolescas como que dous aeroportos (Lavacolla e alvedro) que están na mesma provincia vivan de costas. Creo que o máis racional sería ter un concepto de un único aeroporto con dúas terminais”.

Aunque Castro reconoció que la idea es atrevida, defendió que tiene “toda a lóxica do mundo” en términos de movilidad, dada la cercanía entre A Coruña y Santiago, “que fai de Lavacolla tamén un aeroporto da Coruña”. Según él, se debería hablar de las conexiones entre los aeropuertos (lo cual es competencia de la Xunta) con un tren lanzadera que “é incrible que non o haxa”. Y destacó que Alvedro no es el aeropuerto de A Coruña, sino de toda el área metropolitana y más allá: Ferrolterra, de una parte de Lugo y de una gran parte de Costa da Morte. “Ou temos claro iso, ou non sei como imos avanzar”, advirtió.

Por eso pide no solamente que la Xunta fiancie el aeropuerto, que no es municipal. También pide que reclame todas las competencias en materia aeroportuaria. “Non é normal que contemple impasible como o fan en Euskadi”.

Retirada del Parque del Agra

Pero lo más sorprendente del pleno de ayer fue la decisión de la alcaldesa de retirar del orden del día la modificación parcial del PGOM para desarrollar el ámbito del Parque del Agra. Mientras en la plaza de María Pita los trabajadores de la planta de reciclaje de Nostián protestaban exigiendo una nueva concesión, en el interior de hemiciclo, Rey anunciaba que había llegado a un acuerdo con los nacionalistas para organizar una mesa de trabajo con los vecinos para informarles de los cambios que se van a hacer esta zona, que permitirá urbanizar los terrenos alrededor del Observatorio.

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La mesa se celebrará este mes para abordar la tramitación de la aprobación inicial de la modificación parcial del PGOM en el pleno ordinario de junio. Rey gobierna en minoría y necesita los votos del BNG para cambiar el PGOM, para lo que se precisa mayoría absoluta. “Hoxe demostrouse que o voto do BNG é decisivo. O Goberno Local quita da orde do día un cambio do PXOM na Agra co que non estabamos de acordo nin no fondo nin na forma: pola falta de diálogo. A proposta do pleno de maio ten que ser distinta á que se pretendía aprobar hoxe”, escribió la concejala Avia Veira en X. Hay que decir que en la propuesta figuran dos edificios en el trozo de parque que inauguró la alcaldesa en marzo, lo que ha despertado suspicacias.

Las cuentas de Lage

Tras conocerse el remanente negativo de 9,6 millones de euros de la Tesorería en las cuentas de 2025, el BNG exigió explicaciones al Gobierno local en el pleno. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, insinuó que estaba en juego el acuerdo presupuestario que habían firmado el PSOE y el BNG, dado que el estado de las cuentas podría obligar a hacer recortes este año. El concejal de Hacienda y portavoz de Gobierno local, José Manuel Lage, desechó esas preocupaciones.

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Señaló que si no hay dinero en Tesorería es porque se decidió amortizar 22 millones de la deuda, y no diez millones de euros, como se había planeado en un principio. “Hai que diferenciar entre a saúde financeira e a situación contable. Por iso a foto non é positiva”, manifestó.

Indicó que la deuda viva municipal es del 16%, algo “moi alonxado de calquer parámetro de inseguridade, e de calquer outro goberno municipal”. Insistió también en que el período medio de pago a proveedores estuvo por debajo de los 30 días en los últimos seis meses.