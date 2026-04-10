Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG de A Coruña: "O Goberno de Inés Rey non é confiable"

Desconfía del estado de las cuentas de 2025 y denuncia la falta de transparencia 

Abel Peña
Abel Peña
10/04/2026 14:04
Conferencia de prensa situación económica do Concello 2
Conferencia de prensa del BNG
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Mientras que la alcaldesa, INés Rey, insiste en que le remanente negativo de Tesorería de 9,6 millones de euros es una foto fija y que las cuentas municipales están saneadas, el BNG ha dado un paso adelante. Denuncia la falta de transparencia con los presupuestos de 2025 del Gobierno local porque la ley  estipula que la liquidación debe presentarse antes del 31 de marzo y dando cuenta de él en pleno, como ocurrió en 2024. Y exigen explicaciones. "É evidente a quebra de confianza". 

En cambio, en esta ocasión, esa toma de conocimiento se mezcló con más de 2.260 tomas de decisiones en Junta de Gobierno local. "Creo que é evidente que houbo un intento de ocultación". Y señala que el balance negativo, antes de ajuste, es de 16 millones de euros (el ajuste se utiliza usando el remanente de Tesorería, lo que quedaría en 9,6 millones de euros). 

Jorquera aprovechó para recordar que el BNG votó en contra de los presupuestos de 2025, que Rey aprobó en solitario, a pesar de encontrarse en minoría, gracias a una cuestión de confianza. Ya entonces, el informe de Intervención ponía en tela de juicio las previsiones de ingresos y advertía del peligro para la solvencia municipal. 

Pero Rey si negoció los presupuestos actuales con el BNG, y su portavoz protesta porque no se les advirtiera de que podían verse comprometidos por culpa de las cuentas de 2025, que podría obligarse a hacer ajustes. O derivar dichos recortes a 2027. Por eso advierten que, de ofrecer Rey las debidas explicaciones, podrían dar por muerto el acuerdo de este año. 

El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña

Rey, sobre la situación financiera del Ayuntamiento: "Es óptima"

Más información

Su portavoz, Francisco Jorquera, insiste: "Quen ten que mover ficha é o Goberno Local. Ten que pór unha proposta sobre a mesa e, a partir de aí, negociar co BNG. Desde logo non é de recibo pasar esta pataca quente ao vindeiro mandato, ao Goberno Local que saia das urnas de 2027”, remarca Jorquera. 

Miguel Lorenzo

El PP advierte que podría no haber fondos para los proyectos de 2026

Más información

El polígono del Parque del Agra

Pero quizá lo más sorprendente en el pleno de ayer fue que la alcaldesa decidiera retirar del orden del día la aprobación de la modificación parcial del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para construir el Parque del Agra. Rey no había pactado con el PP ni el BNG, a pesar de no tener suficientes votos para la mayoría absoluta necesaria para cambiar el PGOM. 

Según la concejala y candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira, "obrigamos o Goberno Local a retirar da orde do día un documento que non fora dialogado nin co BNG nin coa veciñanza. A proposta que vaia ao pleno de maio ten que ser distinta, hai que facer modificacións”.

Según Veira, el documento que se les presentó tenía muchos déficits que ya había señalado el funcionariado municipal. Por ejemplo, que los aprovechamientos no seguían la Lei do Solo de Galicia, según afirma.  

recreacion del Parque del Agra

El Parque del Agra estará rodeado de 21 edificios de entre dos y doce pisos de altura

Más información

La nueva zona verde del Agra do Orzán deberá ser "en condicións" y accesible. "Desde logo, o documento que onte trouxo o Goberno local non garantiza iso", criticó. 

Veira concluyó:  “O Goberno Local non é confiábel. Vímolo no pleno. É un Goberno que está a fallar no grande, no mediano e no pequeno”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nave de Trison que ardió en su sede central de Espíritu Santo (Sada)

La hoja de ruta de Trison tras el incendio en su sede central: limpieza, catas y regreso a la oficina
Iván Aguiar
El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña

Rey, sobre la situación financiera del Ayuntamiento: "Es óptima"
Abel Peña
Miguel Lorenzo

El PP advierte que podría no haber fondos para los proyectos de 2026
Abel Peña
Conferencia de prensa situación económica do Concello 2

El BNG de A Coruña: "O Goberno de Inés Rey non é confiable"
Abel Peña