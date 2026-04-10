El BNG de A Coruña: "O Goberno de Inés Rey non é confiable"

Conferencia de prensa del BNG CEDIDA

Mientras que la alcaldesa, INés Rey, insiste en que le remanente negativo de Tesorería de 9,6 millones de euros es una foto fija y que las cuentas municipales están saneadas, el BNG ha dado un paso adelante. Denuncia la falta de transparencia con los presupuestos de 2025 del Gobierno local porque la ley estipula que la liquidación debe presentarse antes del 31 de marzo y dando cuenta de él en pleno, como ocurrió en 2024. Y exigen explicaciones. "É evidente a quebra de confianza".

En cambio, en esta ocasión, esa toma de conocimiento se mezcló con más de 2.260 tomas de decisiones en Junta de Gobierno local. "Creo que é evidente que houbo un intento de ocultación". Y señala que el balance negativo, antes de ajuste, es de 16 millones de euros (el ajuste se utiliza usando el remanente de Tesorería, lo que quedaría en 9,6 millones de euros).

Jorquera aprovechó para recordar que el BNG votó en contra de los presupuestos de 2025, que Rey aprobó en solitario, a pesar de encontrarse en minoría, gracias a una cuestión de confianza. Ya entonces, el informe de Intervención ponía en tela de juicio las previsiones de ingresos y advertía del peligro para la solvencia municipal.

Pero Rey si negoció los presupuestos actuales con el BNG, y su portavoz protesta porque no se les advirtiera de que podían verse comprometidos por culpa de las cuentas de 2025, que podría obligarse a hacer ajustes. O derivar dichos recortes a 2027. Por eso advierten que, de ofrecer Rey las debidas explicaciones, podrían dar por muerto el acuerdo de este año.

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Su portavoz, Francisco Jorquera, insiste: "Quen ten que mover ficha é o Goberno Local. Ten que pór unha proposta sobre a mesa e, a partir de aí, negociar co BNG. Desde logo non é de recibo pasar esta pataca quente ao vindeiro mandato, ao Goberno Local que saia das urnas de 2027”, remarca Jorquera.

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El polígono del Parque del Agra

Pero quizá lo más sorprendente en el pleno de ayer fue que la alcaldesa decidiera retirar del orden del día la aprobación de la modificación parcial del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para construir el Parque del Agra. Rey no había pactado con el PP ni el BNG, a pesar de no tener suficientes votos para la mayoría absoluta necesaria para cambiar el PGOM.

Según la concejala y candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira, "obrigamos o Goberno Local a retirar da orde do día un documento que non fora dialogado nin co BNG nin coa veciñanza. A proposta que vaia ao pleno de maio ten que ser distinta, hai que facer modificacións”.

Según Veira, el documento que se les presentó tenía muchos déficits que ya había señalado el funcionariado municipal. Por ejemplo, que los aprovechamientos no seguían la Lei do Solo de Galicia, según afirma.

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La nueva zona verde del Agra do Orzán deberá ser "en condicións" y accesible. "Desde logo, o documento que onte trouxo o Goberno local non garantiza iso", criticó.

Veira concluyó: “O Goberno Local non é confiábel. Vímolo no pleno. É un Goberno que está a fallar no grande, no mediano e no pequeno”.