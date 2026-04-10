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A Coruña

Aclad advierte de un incremento en el consumo de la cocaína con pipa de cristal en los últimos meses

La Asociación de Lucha contra la Droga asegura que el toxicómano “que la prueba ya no la deja”

Abel Peña
Abel Peña
10/04/2026 04:40
Cocaína incautada este año en una operación policial
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Desde la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (Aclad) ofrecen terapia a los consumidores desde hace 40 años, y elaboran una memoria de cada ejercicio en la que se puede hacer un seguimiento en A Coruña de la evolución de este fenómeno. Pronto saldrá la correspondiente a 2025, pero en ella no figura el fenómeno que ahora se deja sentir: el consumo de crack en la ciudad.

Mayte Lage, psicóloga clínica responsable de la Unidad de Día de Aclad, reconoce que se trata de algo muy reciente: “Cada vez empezamos a notar más que los consumidores de cocaína están pasando a fumarla”. Esta droga ha sido siempre la más popular en A Coruña, y eso no ha cambiado con el tiempo. La única diferencia es la forma de consumirlo, que Lage advierte que “tiene un efecto mucho más inmediato”. Estima que el 20% de los cocainómanos que acuden a desintoxicarse consumen ya en pipa.

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“Todavía es un fenómeno incipiente pero cada vez lo escucho más. Gente que recae y que lo hace fumando en pipa”, explica la psicóloga. A finales de 2025 comenzaron a percibir este cambio, que a lo largo de 2026 se ha consolidado. Aunque esnifar la droga sigue siendo lo más habitual, “el que prueba la pipa ya no la deja”.

Precio a la baja

Fuentes policiales achacan este fenómeno al bajo precio de la cocaína. “Antes el kilo costaba 30.000 euros, y ahora hay veces que se pueden encontrar por 17.000”, comenta un agente antidroga, que señala que en ‘narcoestados’ como México o Colombia, la producción es cada vez mayor. “Lo que hacen muchas veces es convertirla en cristal con bicarbonato sódico o con amoníaco”, explican las mismas fuentes. Luego se quema en una pipa de cristal. Sin embargo, desde la Policía aseguran que A Coruña no es una excepción. La psicóloga de Aclad insiste en que hasta ahora no había llegado a rehabilitación tanto toxicómano que consumiera cocaína en forma de crack, y advierte de que sus efectos, que duran solo 15 minutos, son mucho más graves: “Les da muchísima ansiedad”.

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Estados Unidos vivió una epidemia de crack en los años 80, igual que ahora vive la del fentanilo. Las consecuencias de esta epidemia incluyeron un gran aumento de la adicción a esta sustancia, y de problemas sociales como la indigencia, asesinatos y robos, y condenas de larga duración.

A Coruña vivió su propia epidemia en los años 80 con la heroína, de la que todos en la ciudad guardan malos recuerdos. Fue en esa época cuando surgieron todas las instituciones antidroga que ahora existen en la ciudad, como la asociación Antonio Noche o la propia Aclad. De momento, no se habla de epidemia, pero sin duda preocupa, y Lage está convencida de que el rápido efecto del crack se dejará notar en las estadísticas que presentará su entidad el año que viene, y para mal.

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