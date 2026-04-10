A Coruña pasará del verano al invierno en 24 horas: así será el desplome de las temperaturas

A la izquierda, varias personas disfrutan de la playa en A Coruña en este mes de abril, a la derecha, dos personas pasan por delante del mismo arenal en un día de lluvia Quintana / Carlota Blanco

Los coruñeses ya casi están acostumbrados al buen tiempo. El final de marzo y el principio del mes de abril están dejando una primavera de sol y temperaturas agradables, incluso a veces muy altas, rozando casi los 30 grados en momentos puntuales, como el pasado lunes. Pero la situación cambiará este fin de semana.

En cuestión de horas, A Coruña pasará de la primavera (o casi verano) al invierno. Según MeteoGalicia, si este viernes las temperaturas llegarán a los 22 grados (con 12 de mínima) y los cielos estarán poco nubosos o despejados, la jornada del sábado y el domingo serán mucho más frías y lluviosas.

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Para el sábado se espera que las temperaturas máximas se queden en escasos 12 grados (con las mínimas en 8). Ya este viernes de madrugada empezarán unas lloviznas que arreciarán con la llegada del día, pero que regresarán el sábado por la noche para continuar durante la jornada dominical en forma de chubascos. El domingo MeteoGalicia prevé que siga el frío, con máximas de 13 grados y mínimas de 7.

Para la próxima semana, la agencia meteorológica gallega espera que las temperaturas empiecen a remontar a partir del martes, pero las precipitaciones pueden instalarse hasta el jueves o el viernes debido a la influencia de las borrascas atlánticas.