Una muestra para concienciar sobre los cuidados de la piel y la discriminación

Mafalda Soto, junto a los paneles de la exposición 'Iguais baixo o sol' que organiza Beyond Suncare en Afundación Quintana

Durante las próximas dos semanas, hasta el 25 de abril, una de las plantas de la sede coruñesa de Afundación acoge la exposición 'Iguais baixo o sol', promovida por la ONG Beyond Suncare con el fin de concienciar sobre el cuidado de la piel y para explicar la situación de las personas con albinismo en África.

La cofundadora de la ONG, Mafalda Soto, explica que la entidad trabaja "para mejorar las condiciones de vida de las personas con albinismo". "Yo viví 9 años en África, en Tanzania y en Malawi" y fundaron la organización "para dar continuidad a nuestro trabajo que iniciamos en África". Colaboran en cuatro países: Ruanda, Uganda, Malawi y República Democrática del Congo.

"Trabajamos en la prevención del cáncer de piel y en la promoción de la inclusión social de las personas con albinismo en África, hay mucha discriminación y desconocimiento", comenta Soto, que recuerda que "hay una incidencia de cáncer de piel altísima, que hace que entre ocho y nueve de cada diez muera antes de los 40 años, son unas condiciones de vida muy complicadas".

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La exposición cuenta con varios carteles que exponen la situación y ponen ejemplos concretos como le de Liz. "Es la líder de una fundación con la que trabajamos en Uganda, a pesar de tener dos titulaciones universitarias, fue abandonada por dos hombres y se vio obligada a mendigar durante el embarazo, pero, al final, resurgió de sus propias cenizas, montó la ONG y el fruto de su esfuerzo lo dedica ahora a mejorar las condiciones de vida de otras personas como ella, con albinismo", relata Soto.

Trabajo con las administraciones

Comenta Soto que el trabajo de Beyond Suncare se completa colaborando con las administraciones "para fortalecer los sistemas de salud". Porque la situación en alguno de ellos no es la mejor. "Países como Malawi, para 20 millones de habitantes solo hay dos dermatólogos", asegura.

También han desarrollado un "fotoprotector" que empezaron a "producir localmente en Tanzania y que se distribuye a través de canales públicos de salud", comenta Soto, que recuerda que también hacen actividades de campo de concienciación, algunas basadas, por ejemplo, en obras de teatro popular.