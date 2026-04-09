Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Qué es Trison? Radiografía del gigante audiovisual que es proveedor de Inditex y que ha sufrido un incendio

Esta compañía trabaja con sectores tan variados como el de la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/04/2026 13:00
Instalaciones de Trison, en una imagen de archivo
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Trison se ha convertido en la protagonista indiscutible de este jueves tras sufrir en la madrugada del miércoles a este jueves un incendio en un almacén de su sede central, en Espíritu Santo (Sada). ¿Pero a qué se dedica esta empresa? Está especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva.

Esta compañía trabaja con sectores tan variados como el de la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes, entre otros. Tiene presencia en más de 100 países y acomete cerca de 6.000 proyectos al año. Su accionista mayoritario al fondo de inversión luxemburgués L-Gam.

La nave de Trison, tras el incendio registrado

Trison lanza un "mensaje de tranquilidad" a clientes, socios y empleados tras el incendio en su sede central

Más información

Para hacerse una idea del trabajo que lleva a cabo esta empresa, ha participado en iniciativas tan destacadas como la reforma del estadio Santiago Bernabéu en Madrid y se ha encargado del despliegue de un recorrido digital en los concesionarios de Toyota

El principal cliente de Trison es el gigante de la moda Inditex, que supone menos de un tercio de su facturación total. Trabaja para todas las marcas del grupo y también ha acometido actuaciones en su sede central del polígono de Sabón (Arteixo). 

Además, en A Coruña ha asumido proyectos como los sistemas audiovisuales del recinto expositivo de la Fundación Marta Ortega en el muelle de Batería y la transformación de la cúpula del monte de San Pedro.

Trison nació oficialmente en 1999, de la mano de Carlos Saavedra, fundador y actual presidente. El actual consejero delegado es Alberto Cáceres.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Yolanda Díaz en su llegada a la Autoridad Portuaria de A Coruña

Yolanda Díaz asegura en A Coruña que irán al Constitucional si la Xunta crea un organismo para controlar bajas
EP
Rey y su equipo entran en el hemiciclo para participar en el pleno del 9 de abril.jpg (1)

Lage asegura el saldo negativo en Tesorería se debe a la amortización de la deuda de A Coruña
Abel Peña
El doctor Diego González Rivas con YoSoyPlex

Diego González Rivas recibe la visita de YoSoyPlex y lanzan un mensaje contra el vapeo
Esther Durán
El ideal gallego

Los cinco equipos que optarán a diseñar el futuro de Coruña Marítima
Redacción