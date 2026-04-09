¿Qué es Trison? Radiografía del gigante audiovisual que es proveedor de Inditex y que ha sufrido un incendio

Instalaciones de Trison, en una imagen de archivo Germán Barreiros

Trison se ha convertido en la protagonista indiscutible de este jueves tras sufrir en la madrugada del miércoles a este jueves un incendio en un almacén de su sede central, en Espíritu Santo (Sada). ¿Pero a qué se dedica esta empresa? Está especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva.

Esta compañía trabaja con sectores tan variados como el de la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes, entre otros. Tiene presencia en más de 100 países y acomete cerca de 6.000 proyectos al año. Su accionista mayoritario al fondo de inversión luxemburgués L-Gam.

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Para hacerse una idea del trabajo que lleva a cabo esta empresa, ha participado en iniciativas tan destacadas como la reforma del estadio Santiago Bernabéu en Madrid y se ha encargado del despliegue de un recorrido digital en los concesionarios de Toyota.

El principal cliente de Trison es el gigante de la moda Inditex, que supone menos de un tercio de su facturación total. Trabaja para todas las marcas del grupo y también ha acometido actuaciones en su sede central del polígono de Sabón (Arteixo).

Además, en A Coruña ha asumido proyectos como los sistemas audiovisuales del recinto expositivo de la Fundación Marta Ortega en el muelle de Batería y la transformación de la cúpula del monte de San Pedro.

Trison nació oficialmente en 1999, de la mano de Carlos Saavedra, fundador y actual presidente. El actual consejero delegado es Alberto Cáceres.