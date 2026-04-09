El plan del Clúster de Turismo para Alvedro haría perder la mitad del pasaje

Pasajeros en la terminal de Alvedro Carlota Blanco

Cuando la eterna controversia de si son necesarios tres aeropuertos en Galicia parecía estar superada, el Clúster de Turismo ha reavivado todo debate sobre el futuro de estas infraestructuras. Hace unos días, el organismo presidido por Cesáreo Pardal comunicó a la Xunta su propuesta de especializar las terminales de A Coruña y Vigo hacia el segmento de viajes profesionales y de negocios, dejando el de Santiago para el turismo vacacional. Todo ello en el marco de negociaciones entre las administraciones para elaborar una estrategia aeroportuaria común con el fin de fortalecer la conectividad aérea en la comunidad.

Una vez el debate está servido, los propios datos de AENA contradicen el planteamiento del Clúster. Según el gestor aeroportuario, el 42% del pasaje total de Alvedro se desplazó en 2025 por motivos de ocio. Es decir, casi la mitad de los viajeros que aterrizan o despegan desde A Coruña lo hacen para irse de vacaciones.

De los 1,3 millones de pasajeros que registró la terminal coruñesa el año pasado, el 28% lo hizo por cuestiones de negocios, el 22%, para ver a familiares o amigos, y el 8%, por otras razones. Además, de los 1,3 millones de viajeros, 1,2 fueron nacionales, mientras que los internacionales sumaron 127.800.

Y aunque Alvedro es la infraestructura gallega con mayor porcentaje de viajeros de negocios (Peinador tiene un 18% y Santiago un 12%), casi la mitad de su pasaje esgrime las vacaciones como principal motivo de desplazamiento. El porcentaje es mayor en Peinador (57% frente al 42% de Alvedro), pero es necesario tener en cuenta que el aeropuerto de A Coruña tiene 200.000 pasajeros más.

El aeródromo de A Coruña es, a su vez, el más utilizado en Galicia para visitar a familiares. El mencionado 22% de pasajeros que utilizan la terminal por este motivo es superior al 20% de Vigo y 15% de Santiago.

El gestor aeroportuario, además de ofrecer estos datos, también realiza un perfil de las terminales gallegas con el fin de destacar las “oportunidades para las aerolíneas”. Lejos del perfil de negocios que el Clúster pretende establecer, AENA promociona A Coruña como “una ciudad histórica muy atractiva para el turista, con una actividad importante en el sector de cruceros. Destaca La Torre de Hércules, un faro de época romana declarado Patrimonio de la Humanidad”. También destacan el Paseo Marítimo y “La Marina coruñesa con sus galerías que hacen que se conozca A Coruña como ‘La Ciudad de Cristal’”, entre otros atractivos.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, considera innecesario “renunciar a parte de un pasaje para potenciar otro aeropuerto. Las infraestructuras están al servicio del ciudadano, no al revés. Si la mitad del pasaje es vacacional incluso con las rutas que tenemos, si se potenciasen otros destinos, evidentemente serían muchos más pasajeros los que se desplazarían por ocio a Alvedro”.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, preguntada este miércoles sobre las declaraciones del presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, aseguró que esta cuestión “no ha tenido muchos adeptos” y que “la propia Xunta rechazó la propuesta, y yo también. No se trata de hacer una especialización de aeropuertos, sino de coordinar. Tenemos tres aeropuertos y el debate de si son necesarios o no, ya está superado. Hay que trabajar en captar líneas aéreas y no competir entre nosotros, sino ser competitivos a nivel global”. La regidora explicó que esto implica “hacer estudios de líneas comerciales y de negocios, que no son las mismas desde A Coruña que desde Vigo”.

Enmienda del PP al BNG

El BNG llevará al pleno de este jueves una moción sobre Alvedro, con el objetivo de pedir que la Xunta sea quien financie el mapa de rutas para “liberar o Concello dunha competencia que non lle é propia”.

El PP, tras conocer esta moción, presentó una enmienda para que “sea el Ayuntamiento quien licite los nuevos contratos de promoción turística”, tanto si se crea el fondo común entre administraciones, “como si no”.