Óscar López, sobre la Aesia: “Quiero que sea útil de verdad, que aquí salgan propuestas concretas que llevemos a leyes”

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante el lanzamiento del Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de Aesia, este jueves en el Pazo de Mariñán. Efe

A Coruña y su área metropolitana configurarán el futuro de la inteligencia artificial en España. Tras la designación de la urbe herculina como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), durante la mañana de este jueves le tocó a un municipio de su área metropolitana ser protagonista de un nuevo avance en esta materia. Así, el emblemático Pazo de Mariñán de Bergondo fue el encargado de acoger el acto de puesta en marcha del primer Laboratorio de Ideas en IA de España. Un acto que no se quiso perder el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien destacó la importancia de la regulación en la IA, para la que espera que A Coruña y su área sean claves en este proceso: “Quiero que la Aesia sea útil de verdad, que aquí salgan propuestas que llevemos a leyes. Desde este pazo de Galicia vamos a configurar el futuro de la inteligencia artificial”, explicó el ministro en Mariñán.

Acompañado durante el acto por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el subdelegado del Gobierno en Galicia, Julio Abalde, y la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, añadió que “lo que se está haciendo aquí tiene una importancia estratégica vital”. En este sentido, López quiso recalcar la gran misión que tiene por delante este laboratorio y la Aesia, “como gran productor”, sobre el futuro de la IA en España. Sobre todo, bajo dos aspectos clave: “que sea ética y segura”. “Siempre ha sido la innovación tecnológica la que ha dado la victoria en las guerras. Se puede ser competitivo y tener un enfoque ético de la utilización de la IA”, advirtió López.

Referente internacional

Promovido por la Aesia, el laboratorio aspira a consolidar a España como referente internacional en el desarrollo de una IA ética, responsable y segura. Compuesto por 27 expertos independientes, se profundizará sobre cuatro líneas de trabajo: la lucha contra la desinformación, la igualdad en la IA, el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y el tratamiento de los menores, quienes, según el presidente del comité, Senén Barro, son “el colectivo más vulnerable y de excepcional preocupación”. Los dos primeros aspectos ya se han puesto sobre la mesa en la propia mañana de este jueves; y los otros dos, se tratarán durante los próximos meses del año.

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Según Barro, “la IA es la tecnología, después del lenguaje, que está llamada a ser la más transformadora”. Por ello, ha poco margen de error: “Probablemente no tengamos más de una oportunidad para hacerlo bien. Si no lo hacemos bien, pagaríamos un precio que nadie estaría dispuesto a pagar”, señaló el presidente del comité. A partir de ahí, casi una treintena de expertos tendrán que debatir y estudiar el porvenir de una herramienta que, a pesar de su gran importancia, tiene que ser segura para un país que puede decir orgulloso que es el número uno en materia de IA en la Unión Europea.