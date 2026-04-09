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A Coruña

Más de cien líneas de buses cambian el lunes su parada de Entrejardines al teatro Colón

También se modifica la línea que une el hospital Abente y Lago con el aeropuerto de Alvedro

Efe
09/04/2026 18:49
Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña
Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña
Quintana
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El servicio de transporte metropolitano de A Coruña quedará reorganizado el próximo lunes 13 de abril, con 102 líneas que pararán ante el teatro Colón y no lo harán en la actual parada de la calle Entrejardines.

Marquesina de Alcalde Manuel Casás en obras

Entrejardines comienza sus obras de peatonalización el lunes

Más información

La Xunta ha anunciado este jueves que, en coordinación con el Ayuntamiento de A Coruña, reorganiza el tráfico debido a la peatonalización de la calle Entrejardines.

Vista de la calle Alcalde Manuel Casás el pasado viernes

Casi 300 autobuses metropolitanos llegarán a diario hasta La Marina

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La nueva parada estará ante el teatro Colón, en la calle Alcalde Manuel Casás, que separa el edificio de la Diputación de A Coruña de la sede de Correos.

Autobús al aeropuerto

Con los cambios del lunes también se modifica la línea que une el hospital Abente y Lago con el aeropuerto de Alvedro.

Desde el centro sanitario a la plaza de Ourense circulará por la avenida do Porto, en lugar de por la Marina, lo que implicará la supresión de las paradas de Puerta Real y del Obelisco.

La Xunta justifica esta reducción de paradas con "garantizar la seguridad en la zona peatonal del puerto" y añade que la parada de cabecera se mueve para estar frente al monumento al Emigrante, un poco más abajo de donde se encuentra situada ahora.

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