Más de cien líneas de buses cambian el lunes su parada de Entrejardines al teatro Colón
También se modifica la línea que une el hospital Abente y Lago con el aeropuerto de Alvedro
El servicio de transporte metropolitano de A Coruña quedará reorganizado el próximo lunes 13 de abril, con 102 líneas que pararán ante el teatro Colón y no lo harán en la actual parada de la calle Entrejardines.
La Xunta ha anunciado este jueves que, en coordinación con el Ayuntamiento de A Coruña, reorganiza el tráfico debido a la peatonalización de la calle Entrejardines.
La nueva parada estará ante el teatro Colón, en la calle Alcalde Manuel Casás, que separa el edificio de la Diputación de A Coruña de la sede de Correos.
Autobús al aeropuerto
Con los cambios del lunes también se modifica la línea que une el hospital Abente y Lago con el aeropuerto de Alvedro.
Desde el centro sanitario a la plaza de Ourense circulará por la avenida do Porto, en lugar de por la Marina, lo que implicará la supresión de las paradas de Puerta Real y del Obelisco.
La Xunta justifica esta reducción de paradas con "garantizar la seguridad en la zona peatonal del puerto" y añade que la parada de cabecera se mueve para estar frente al monumento al Emigrante, un poco más abajo de donde se encuentra situada ahora.