Los usuarios habituales del tren se sienten “abandonados” ante los retrasos en el Eje Atlántico

Pantalla de información en la estación de tren de A Coruña Javier Albores

El mismo día que el Alvia hacia Barcelona se despedía de A Coruña después de más de setenta años prestando el servicio, nuevos trenes madrugadores de Media Distancia con origen o destino la ciudad registraron grandes retrasos que impactaron directamente en la tardía llegada de los viajeros a sus lugares de trabajo y estudio. De hecho, más del 70% de las frecuencias matinales del pasado martes no fueron puntuales. No obstante, esta no es una situación excepcional. De hecho, para desgracia de los que cada día utilizan el Eje Atlántico, cada vez se ha normalizado más. Un panorama que agota la paciencia de unos usuarios que afirman sentirse “abandonados” ante esta situación.

Así lo explican desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia, quienes, a través de un comunicado, dejaron clara su “indignación creciente” por el colapso del sistema ferroviario: “La paciencia de los usuarios del tren en Galicia ha llegado a su límite con la situaciones vividas en los últimas días. Los continuos fallos, retrasos y cancelaciones en el servicio ferroviario han desatado una indignación entre los miles de viajeros que utilizamos a diario este corredor”, inciden. En este sentido, califican la situación como “insostenible” y denuncian el “progresivo deterioro del sistema, sin respuestas eficaces por parte de las autoridades competentes en materia ferroviaria”, añaden desde la plataforma.

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Y es que, desde hace tiempo, estos problemas se han convertido en una ansiedad diaria y en una rutina que no facilita la movilidad diaria en una de las líneas más demandadas a nivel estatal. Cancelaciones de trenes con escasos minutos de antelación, retrasos recurrentes en líneas clave como A Coruña-Vigo y la falta de información clara, ya son el día a día de los pasajeros. “No es una excepción, es la norma”, denuncian los usuarios habituales, quienes también critican la “absoluta falta de fiabilidad del servicio”.

Falta de comunicación

Sin embargo, no solo son las demoras y las supresiones lo que preocupa a los pasajeros. Las críticas también apuntan a la opacidad informativa. Los usuarios denuncian que, en numerosas ocasiones, la comunicación por parte de la operadora es “tardía, confusa o directamente inexistente”, dejando a los viajeros en situaciones de incertidumbre y desamparo: “Se está condenando a Galicia a un servicio ferroviario de segunda”, comentan en este sentido los usuarios habituales del tren.

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Ante este escenario, exigen responsabilidades políticas y una intervención urgente que revierta el deterioro del sistema. Reclaman “inversiones reales, una gestión transparente y un compromiso firme para garantizar un servicio esencial para la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la vida diaria” de los que precisan del ferrocarril cada día.

Un aspecto que evidencia la necesidad de disponer de más material rodante en las líneas que conectan la ciudad con otros puntos de Galicia. Más todavía si debido a las pintadas, a algunos de los convoyes actuales tienen que llevarlos a taller para realizar las complicadas y costosas tareas de limpieza.