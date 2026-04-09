Rey y su equipo entran en el hemiciclo para participar en el pleno del 9 de abril.jpg (1) Quintana

Tras conocerse que el remanente negativo de 9,6 millones de euros de la Tesorería en las cuentas de 2025, el BNG le ha exigido explicaciones al Gobierno local. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, insinuó que estaba en juego el acuerdo presupuestario que habían firmado el PSOE y el BNG, dado que el estado de las cuentas podría obligar a hacer recortes este año. Sin embargo. el concejal de Hacienda y portavoz de Gobierno local, José Manuel Lage, desechó esas preocupaciones.

Señaló que si no hay dinero en Tesorería, es porque se decidió amortizar 22 millones de la deuda, y no diez millones de euros, como se había planeado en un principio. "Hai que diferenciar entre a saúde financeira e a situación contable. Por iso a foto non é positiva", manifestó.

Indicó también que la deuda vida municipal es del 16 "moi alonxado de calquer parámetro de inseguridade, e de calquer outro goberno municipal". Y también que el período medio de pago a proveedores estuvo por debajo de los 30 días en los últimos seis meses. "Non teñan temores, intentan ver as cifras con coñecemento", concluyó.