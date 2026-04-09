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A Coruña

Lage asegura el saldo negativo en Tesorería se debe a la amortización de la deuda de A Coruña

El Bloque exigió explicaciones dado que el estado de las cuentas podría obligar a realizar recortes en el presupuesto de este año 

Abel Peña
Abel Peña
09/04/2026 13:51
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Tras conocerse que el remanente negativo de 9,6 millones de euros de la Tesorería en las cuentas de 2025, el BNG le ha exigido explicaciones al Gobierno local. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, insinuó que estaba en juego el acuerdo presupuestario que habían firmado el PSOE y el BNG, dado que el estado de las cuentas podría obligar a hacer recortes este año. Sin embargo. el concejal de Hacienda y portavoz de Gobierno local, José Manuel Lage, desechó esas preocupaciones.

Señaló que si no hay dinero en Tesorería, es porque se decidió amortizar 22 millones de la deuda, y no diez millones de euros, como se había planeado en un principio. "Hai que diferenciar entre a saúde financeira e a situación contable. Por iso a foto non é positiva", manifestó.

Indicó también que la deuda vida municipal es del 16 "moi alonxado de calquer parámetro de inseguridade, e de calquer outro goberno municipal". Y también que el período medio de pago a proveedores estuvo por debajo de los 30 días en los últimos seis meses.  "Non teñan temores, intentan ver as cifras con coñecemento", concluyó. 

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