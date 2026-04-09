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A Coruña

La Policía Local cierra el fumadero de crack de Alcalde Lens

El viejo estudio de tatuaje se había convertido en un punto negro del Agra do Orzán

Abel Peña
Abel Peña
09/04/2026 21:36
Los Bomberos cierran el fumadero de crack Alcalde Lens
Los Bomberos cierran el fumadero de crack Alcalde Lens
Javier Alborés
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La Policía Local acaba de actuar en el número 16 de la calle Alcalde Lens, un antiguo estudio de tatuaje reconvertido en fumadero de crack. En compañía de los Bomberos, hicieron acto de presencia, invitaron a los individuos que se encontraban en su interior a marcharse e inmediatamente procedieron a su clausura. Las autoridades ponían así punto y final de una forma contundente a uno de los peores problemas de inseguridad del barrio de Agra do Orzán.

En efecto ese antiguo estudio de tatuajes llevaba mucho tiempo abandonado antes de que alguien decidiera forzar la entrada y okuparlo. El escaparate se cubrió con lonas para evitar miradas curiosas del exterior y empezaron a entrar y salir individuos sospechosos. Los vecinos pronto supieron que aquel lugar era un “narcobajo”.

Como suele ocurrir, la inseguridad llegó a Alcalde Lens. Las peleas, los gritos, los pequeños robos.... La Policía acudía a cada llamada, pero no había mucho que se pudiera hacer. Sin una orden de denuncia del dueño para desalojarlos, los toxicómanos estaban en su derecho a permanecer en el establecimiento, de manera que el lugar continuó siendo un fumadero de crack y generando problemas.

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De hecho, la tarde anterior la Policía Nacional tuvo que actuar cuando estalló una pelea entre cuatro individuos por motivos que se desconocen. Al llegar pudieron disolver la pelea, pero no detener a nadie, dado que ninguno de los implicados presentó denuncia por agresión. Además, nadie estaba herido.

En esta situación los agentes, a los que se les había sumado efectivos de la Policía Local, no tuvieron más remedio que retirarse. Sin el permiso de la propiedad, no se podía clausurar el lugar.

Pero las autoridades se habrían puesto en contacto con el propietario y convencerlo para que les permitiera actuar.  Luego consiguieron que los okupas aceptaran abandonar el viejo estudio de tatuaje. Y los Bomberos se apresuraron a tapiarlo, dando por terminado el problema de forma definitiva.

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