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A Coruña

La OSG parte rumbo a Reino Unido para una gira pionera por tierras inglesas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/04/2026 16:57
Parte de los músicos de la OSG, en el aeropuerto de Oporto, antes de embarcar hacia Reino Unido
Parte de los músicos de la OSG, en el aeropuerto de Oporto, antes de embarcar hacia Reino Unido
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La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) parte hoy rumbo a Reino Unido para una gira especial por tierras inglesas, donde actuarán en algunos de los auditorios más emblemáticos del país.

La formación orquestal se ha dividido en dos grupos, uno que ha viajado por Madrid y otro que hace lo propio desde el aeropuerto de Oporto, desde donde emprenden rumbo a Inglaterra.

La OSG tiene previsto actuar en Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield, ciudades que dibujarán para la orquesta un mapa musical que consolidará a la formación gallega en el circuito internacional de las grandes orquestas.

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Ya antes de viajar saben que una de esas citas será doblemente especial. Y es que el Cadogan Hall de Londres colgó hace unos días el cartel de 'sold out', un dato que hace prever que el impacto musical de la Sinfónica ya ha dejado su huella en las islas británicas.

El gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar, asegura que la formación asume la gira "con gran orgullo", ya que "se trata de la primera gira de estas características realizada por una orquesta profesional española en el Reino Unido". Igual de ilusionado se muestra el director titular, Roberto González-Monjas, que añade que este tour es "un momento verdaderamente especial de nuestra temporada", porque "visitar estas magníficas ciudades nos llena de emoción y de orgullo". "Estoy seguro de que la brillantez, pasión extraordinaria musicalidad de nuestra orquesta van a dejar una huella imborrable en el público de todo el país", exclama González-Monjas.

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