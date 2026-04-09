La nueva sede de Hijos de Rivera, candidata a los premios Arquitectura 2026

Exterior de la nueva sede de Hijos de Rivera German Barreiros

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae) ha hecho públicas este jueves las 209 candidaturas que optan a los premios Arquitectura 2026, después de que los comités de selección hayan evaluado más de medio millar de proyectos.

De los dos centenares de proyectos que optan a los premios hay 13 situados en Galicia y uno de ellos en A Coruña. Se trata de la nueva sede corporativa de Hijos de Rivera, en el polígono de Agrela. Se trata de un proyecto de Manuel Gallego Jorreto y Pablo Gallego Picard para el nuevo edificio corporativo de la marca cervecera, que se localiza frente a la entrada del Museo Estrella Galicia (Mega), en el espacio que anteriormente ocupó el centro comercial Comcor.

Se trata de un proyecto del que se destaca sus entornos verdes, además del cumplimiento de "los máximos estándares de sostenibilidad ambiental", con paneles solares con consumo energético cero, y "recuperación de agua de lluvia del conjunto". Se trata, en general, de "un reto arquitectónico y tecnológico acorde a los nuevos tiempos".

Tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado octubre, en otoño comenzó un traslado progresivo a estas nuevas instalaciones, que se caracteriza por su construcción inclinada y sus seis grandes lucernarios.