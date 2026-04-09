La Cámara Oficial Mineira de Galicia culmina la celebración de su Centenario con una placa en su primera sede

El COMG instala una placa conmemorativa en el Centro Asturiano en el cierre de su Centenario Quintana

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) culmina sus acciones en el marco de la celebración de su Centenario, con la instalación de una placa conmemorativa en su primera sede, actualmente Centro Asturiano, en Riego de Agua, 27.

En el acto de inauguración, celebrado este jueves 9 de abril, estuvieron el subdirector Xeral de Recursos Mineirais, Diego Casal; la Presidenta de la COMG, Cecilia Trancón, acompañada por miembros de la Junta directiva; la directora de la COMG, Arantxa Prado, así como socios de la entidad. La presidenta de la COMG, Cecilia Trancón, ha recordado que los actos de celebración de estos 100 años de historia no son solo por una fecha, sino que conforman un reconocimiento a generaciones de profesionales, empresas y administraciones que han trabajado para que la minería gallega hoy signifique tradición e historia, con la mirada puesta en ser un pilar estratégico para el desarrollo de Europa.

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“Así lo representa también esta placa que instalamos en la primera sede que acogió a nuestra institución”, ha destacado. Con este reconocimiento a la única cámara minera en activo en España, la entidad ha puesto fin a la celebración de su Centenario que se alargó desde 2025 con diferentes acciones como la exposición itinerante ‘Tesouros da Terra’, que viajó por diferentes puntos del territorio gallego o la celebración de los ‘Encontros polo Centenario’, impulsados para crear espacios de diálogo sobre el pasado, presente y futuro de Galicia.

Además, la COMG editó un libro sobre la historia de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, de la mano del periodista José Salgado, en el que se recoge la capacidad de transformación de la entidad a lo largo de este siglo, así como su adaptación y su papel de conexión entre los subsectores mineros gallegos. También se recuperó y reimprimió para esta ocasión el primer boletín publicado en 1925 donde se describe la constitución de la Cámara y sus propósitos.

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Asimismo, también con motivo de esta celebración, la entidad renovó su imagen corporativa con un nuevo logo que busca transmitir, a través de un símbolo que integra las siglas principales del órgano (CM) y un identificador que incluye la denominación oficial de la Cámara, el concepto de “usar la riqueza que emana de nuestra tierra para crecer”. Acompaña a esta nueva imagen su lema propio: “Cen anos de minería unidos polo futuro de Galicia”.