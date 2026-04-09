Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Cámara Oficial Mineira de Galicia culmina la celebración de su Centenario con una placa en su primera sede

Publica un libro sobre su historia, de la mano del periodista José Salgado

Redacción
09/04/2026 18:12
El COMG instala una placa conmemorativa en el Centro Asturiano en el cierre de su Centenario
El COMG instala una placa conmemorativa en el Centro Asturiano en el cierre de su Centenario
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) culmina sus acciones en el marco de la celebración de su Centenario, con la instalación de una placa conmemorativa en su primera sede, actualmente Centro Asturiano, en Riego de Agua, 27.

En el acto de inauguración, celebrado este jueves 9 de abril, estuvieron el subdirector Xeral de Recursos Mineirais, Diego Casal; la Presidenta de la COMG, Cecilia Trancón, acompañada por miembros de la Junta directiva; la directora de la COMG, Arantxa Prado, así como socios de la entidad. La presidenta de la COMG, Cecilia Trancón, ha recordado que los actos de celebración de estos 100 años de historia no son solo por una fecha, sino que conforman un reconocimiento a generaciones de profesionales, empresas y administraciones que han trabajado para que la minería gallega hoy signifique tradición e historia, con la mirada puesta en ser un pilar estratégico para el desarrollo de Europa.

'Tesouros da terra', una exposición sobre la historia minera en Galicia

Más información

“Así lo representa también esta placa que instalamos en la primera sede que acogió a nuestra institución”, ha destacado. Con este reconocimiento a la única cámara minera en activo en España, la entidad ha puesto fin a la celebración de su Centenario que se alargó desde 2025 con diferentes acciones como la exposición itinerante ‘Tesouros da Terra’, que viajó por diferentes puntos del territorio gallego o la celebración de los ‘Encontros polo Centenario’, impulsados para crear espacios de diálogo sobre el pasado, presente y futuro de Galicia.

Además, la COMG editó un libro sobre la historia de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, de la mano del periodista José Salgado, en el que se recoge la capacidad de transformación de la entidad a lo largo de este siglo, así como su adaptación y su papel de conexión entre los subsectores mineros gallegos. También se recuperó y reimprimió para esta ocasión el primer boletín publicado en 1925 donde se describe la constitución de la Cámara y sus propósitos.

Primera reunión del Consello da Minería

La Xunta anuncia la convocatoria del nuevo concurso de derechos mineros para materias primas críticas

Más información

Asimismo, también con motivo de esta celebración, la entidad renovó su imagen corporativa con un nuevo logo que busca transmitir, a través de un símbolo que integra las siglas principales del órgano (CM) y un identificador que incluye la denominación oficial de la Cámara, el concepto de “usar la riqueza que emana de nuestra tierra para crecer”. Acompaña a esta nueva imagen su lema propio: “Cen anos de minería unidos polo futuro de Galicia”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña

Más de cien líneas de buses cambian el lunes su parada de Entrejardines al teatro Colón
EFE
Escombros de los tres tanques de crudo de Repsol en el muelle petrolero de A Coruña

Cinco candidatos y cuatro meses: estos son los próximos pasos para diseñar la fachada marítima de A Coruña
Iván Aguiar
Estrella Galicia continúa resucitando fiestas con su programa 'A Nosa Verbena'

Estrella Galicia lanza la quinta edición de A Nosa Verbena
Redacción
El COMG instala una placa conmemorativa en el Centro Asturiano en el cierre de su Centenario

La Cámara Oficial Mineira de Galicia culmina la celebración de su Centenario con una placa en su primera sede
Redacción