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A Coruña

Trison lanza un "mensaje de tranquilidad" a clientes, socios y empleados tras el incendio en su sede central

La empresa explica que evalúa "el alcance de los daños" y avanza en las labores necesarias para recuperar completamente la zona afectada

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/04/2026 10:58
La nave de Trison, tras el incendio registrado
La nave de Trison, tras el incendio registrado
Patricia G. Fraga
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Trison, la multinacional especializada en la instalación de sistemas audiovisuales, ha informado esta mañana que el incendio registrado en la madrugada del miércoles a este jueves ha afectado a "una zona concreta de su almacén en la sede central" de Espíritu Santo (Sada). 

"El incidente fue rápidamente controlado por los servicios de emergencia, cuya intervención permitió contener el fuego sin que se produjeran daños personales", detalla la compañía. Además, señala que la sede central ya estaba preparada para este posible tipo de incidentes al estar compartimentada en espacios separados.

Un incendio calcina el almacén de Trison en el polígono de Espíritu Santo

Un incendio calcina el almacén de Trison en el polígono de Espíritu Santo

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En estos momentos, Trison trabaja en el "restablecimiento progresivo de la actividad", priorizando "una vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible". 

La empresa explica que está evaluando actualmente "el alcance de los daños" y avanzando en las labores necesarias para recuperar completamente la zona afectada. 

También indica que el incendio no ha  afectado "de forma significativa a la continuidad del servicio ni a la actividad global de la compañía". De hecho, los empleados han teletrabajado desde casa al no poder hacerlo en las oficinas.

"Desde Trison se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a clientes, partners y empleados, reafirmando su compromiso con la seguridad, la resiliencia operativa y la continuidad de sus proyectos a nivel internacional", asegura.

Llamas

El 112 Galicia informa de que recibió un aviso del personal de la empresa alrededor de la una de la madrugada, después de que saltase la alarma de incendios

De inmediato, se movilizó un amplio dispositivo que incluyó a los Bomberos de Betanzos, Arteixo y A Coruña, el Servicio Municipal de Emergencias de Oleiros y Protección Civil de Sada y Betanzos. También se informó a la Guardia Civil y a Urgencias Sanitarias-061.

Según el gestor de las emergencias gallego, aunque no hubo heridos, "la magnitud del incendio" provocó "el colapso de parte del techo de la nave" y obligó a desalojar un motel próximo. El incendio se dio por controlado pasadas las dos de la madrugada, aunque los servicios de emergencia permanecen en la zona para completar la extinción y refrigerar la estructura.

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