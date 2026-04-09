Vecinos en la apertura del parque del Observatorio German Barreiros

La alcaldesa, Inés Rey, acaba de anunciar que retira del orden del pleno la aprobación de la modificación del PGOM para el Parque del Agra. Rey había llevado este asunto, que requiere mayoría absoluta, sin negociar con el PSOE y el BNG.

la alcaldesa explica que ha llegado a un acuerdo con los nacionalistas para organizar una mesa de trabajo con los vecinos para informarles los cambios que se van a a hacer esta zona, que permitirá urbanizar los terrenos alrededor del Observatorio de Aemet.

La mesa se celebrará este mes para abordar la tramitación de la aprobación inicial de la modificación parcial del PGOM en el pleno ordinario de junio. Entre los aspectos más polémicos que explicar a los vecinos es que figuran dos bloques de pisos en el terreno de la parte del parque que se inauguró en marzo.