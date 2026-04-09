Contenedores para separar la basura, en una imagen de 2021 Quintana

La cultura del reciclaje todavía estaba muy verde hace 25 años, cuando los coruñeses empezaban a separar las basuras sin todavía saber muy bien dónde depositar cada tipo de residuo. De ahí el elevado número de consultas de ciudadanos dirigidas a los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente, una media de 300 al mes, según los datos facilitados entonces por el Ayuntamiento. De ese asunto informó El Ideal Gallego el 9 de abril de 2001, el día después de la derrota del Deportivo en La Romareda (2-1), donde fue expulsado Djalminha. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, nacía una nueva asociación vecinal, la del Agra do Orzán. En 1926, hace un siglo, era noticia el plan de mejora para el entorno de María Pita.

Lunes, 9 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El Ayuntamiento resuelve 300 consultas al mes sobre cómo reciclar las basuras

Tuvo que caer el vertedero de Bens para que A Coruña aprendiese el significado de la palabra reciclar. Nostián saltó a la fama por obra y gracia de la planta de residuos sólidos urbanos y el ciudadano de a pie comenzó a separar sus basuras. Un año y medio después de la creación de la Concejalía de Medio Ambiente, sus técnicos continúan resolviendo dudas, pero ahora las preguntas son de nota.

La concienciación sube enteros y cuestiones como qué hacer con los excrementos de las mascotas o dónde depositar los tetrabrik son historia. “Alguna gente hila tan fino que hasta nos sorprende”, explica un experto. Los muebles usados, los ordenadores prehistóricos, el aceite doméstico, las bombillas y los materiales de PVC protagonizan el 50 por ciento de las cuestiones que aclaran los funcionarios municipales. El equipo de técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente recibe en 2001 una media de 300 consultas al mes.

Por otra parte, el árbitro Pérez Lasa, que fue casero y permisivo con el juego sucio del Zaragoza, y Djalminha, que fue expulsado por una fea entrada que pudo haber evitado, impidieron que el Deportivo puntuara en La Romareda (2-1). Pese a que los coruñeses jugaron mal en la primera parte, en el segundo tiempo estuvieron a punto de empatar.

Viernes, 9 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Nace la Asociación de Vecinos del Agra del Orzán

Ha nacido una nueva Asociación de Vecinos en la ciudad. Se trata de la del Agra del Orzán, cuya junta gestora presentó ayer, 8 de abril de 1976, los estatutos en el Gobierno Civil de la provincia, para su aprobación. La asociación pretende agrupar a los vecinos del Agra del Orzán, enmarcados por las calles Ronda de Nelle, Avenida Peruleiro, Monasterio de Caaveiro, Rodrigo de Santiago y Avenida de Finisterre. La zona es, geográficamente, amplia y muy poblada. Como consecuencia de un urbanismo irracional, producto de la terrible especulación del suelo a que ha sido sometida nuestra ciudad, los problemas del Agra son especialmente graves.

La gestora se propone iniciar ya una extensa campaña para inscripción de socios y dispone para esa actividad promotora de un amplio local en el sótano de la calle Entrepeñas número 38.

Viernes, 9 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El jardinero jefe de Madrid arreglará María Pita

El jardinero jefe del Ayuntamiento de Madrid, don Cecilio Rodríguez, que llamado por el alcalde señor Casás fue días pasados nuestro huésped, volverá muy pronto a La Coruña con los apuntes y proyectos de las reformas y arreglos que con toda urgencia se van a acometer por el Ayuntamiento.

Lo esencial de lo que ahora se hará –dejando para el próximo año 1927 el inicio del Parque de Joaquín Costa y una reforma general del Parque y Jardines de Méndez Núñez que el señor Rodríguez expuso al alcalde señor Casás y al presidente de la Comisión de paseos señor Del Cueto– es el arreglo de la parte posterior del Palacio municipal y la ornamentación de la Plaza de María Pita. Rebajado el muro de la parte posterior del Ayuntamiento (obra que ya se está realizando) se trazarán allí paseos, escalinatas y jardines.