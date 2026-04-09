Especialistas de toda España se reúnen en A Coruña para abordar las fracturas de pelvis y cadera

V CURSO DE PATOLOXÍA PÉLVICA Cedida

Un destacado grupo de especialistas en patología pélvica procedentes de toda España se da cita desde hoy en A Coruña con motivo de la quinta edición del Curso de Patología Pélvica, que se celebra en el Hotel Attica 21 y que organizan los doctores Iván Castro y Guillermo Rieiro, del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del CHUAC.

Durante las jornadas, los expertos pondrán el foco en una patología con una incidencia creciente y un perfil cada vez más definido. Según los datos, las fracturas de pelvis presentan un comportamiento bimodal: por un lado, son frecuentes en personas mayores, con lesiones derivadas de caídas leves y asociadas en muchos casos a osteoporosis; por otro, afectan a población más joven en accidentes de alta energía, como los de tráfico.

Se trata de lesiones graves y potencialmente mortales, ya que pueden provocar hemorragias importantes o daños en órganos internos como la vejiga. Mientras que las fracturas estables suelen tratarse con reposo y analgesia, las inestables requieren intervenciones más complejas.

A lo largo de los dos días que dura el curso, los participantes abordarán también la patología traumática de cadera, especialmente relevante en pacientes de edad avanzada, así como las claves para su manejo integral: desde la atención inicial en el lugar del accidente hasta el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico.

El encuentro está dirigido a traumatólogos interesados tanto en profundizar en casos complejos como en actualizar conocimientos en un ámbito en constante evolución. Para ello, contará con la participación de referentes nacionales e internacionales en cirugía pélvica.