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A Coruña

Enrique Ramírez, de Pladur: “Galicia es un laboratorio de condiciones arquitectónicas muy duras: vientos muy fuertes y humedad extrema”

Es director general de Pladur, empresa en la que trabaja desde hace 31 años y que fabrica placas de yeso laminado. Visita A Coruña para presentar la fachada ligera Exo al sector de la edificación

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/04/2026 16:50
El director general de Pladur, Enrique Ramírez, este jueves en A Coruña
El director general de Pladur, Enrique Ramírez, este jueves en A Coruña
Quintana
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El director general de Pladur, Enrique Ramírez, analiza, durante su visita a A Coruña, el problema de la vivienda y posibles soluciones.

Inicia en A Coruña una gira por toda España para presentar una nueva fachada.

Para nosotros Galicia es como un laboratorio, en el buen sentido de la palabra, de condiciones muy duras arquitectónicas: con vientos muy fuertes, con humedad extrema, con temperaturas también muy casi tropicales. Y qué mejor que empezar aquí para decir que tenemos unos sistemas de exteriores totalmente testados.

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¿Qué reuniones van a tener?

Aquí en Galicia vamos a tener una reunión con todos los actores de la edificación: promotor, constructor, instaladores y con nuestros clientes que son los almacenistas de materiales de construcción. Con estos sistemas lo que hacemos es hacer más eficiente la construcción. La edificación en estos momentos tiene una serie de retos. Hablamos mucho del suelo, falta de mano de obra, falta de suelo... y yo creo que podemos mejorar mucho en algo que demanda el mercado: entregar, porque hay una demanda insatisfecha. La gente no encuentra vivienda y cada año que pasa se agrava más el problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque en España están viniendo más o menos medio millón de habitantes año. La unidad familiar en España la media es 2,5; por tanto significa que cada año, por cada medio millón de habitantes que estás aumentando, necesitarías 200.000 viviendas para alojar a esas 500.000 personas.

¿Y por qué la industria no es capaz de asumir esa demanda?

Los promotores dicen que no hay suelo finalista, los promotores y los constructores dicen que no hay mano de obra especializada. Desde que alguien toma la decisión hasta que finalmente consigues todos los permisos, licencias y demás para construir, pasan años. No hay una sola causa, sino muchas que hacen que esto sea muy complejo, pero en este momento cada vez es más grave. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tienes que traer sistemas muy eficientes, de poco consumo de mano de obra, muy industrializados. Los sistemas Pladur son sistemas industrializados. Estos sistema se está empezando a montar en fábricas. Desde Pladur vecinos a aportar velocidad de ejecución, calidad y creo que, insisto, de alguna manera podemos aportar soluciones.

¿Cómo se consigue llegar a cubrir esta demanda de vivienda? ¿Qué medidas serían necesarias?

Con todos los entes involucrados, desde las administraciones con agilidad en la tramitación, con soluciones ligeras, sostenibles, con eficiencia en la mano de obra. Nosotros aportamos un poquito en todos esos aspectos. Y ahora con la nueva fachada podemos eliminar el último bastión que tenemos ahí con los sistemas tradicionales, que es la hoja de fábrica del envolvente del edificio. Vamos a hacer el envolvente del edificio con sistemas Pladur también.

¿Y cuesta mucho que la gente confíe en estos sistemas industrializados frente a la construcción tradicional?

Pladur es una multinacional española que nace en el año 77. Es muy difícil calcular, pero diría que de todo lo que se renueva y se edifica nuevo en España, estimamos que puede ser como el 50% con sistemas tradicionales. En 50 años no hemos avanzado mucho, todavía tenemos un camino muy, muy largo. Es verdad que en las grandes ciudades se ha avanzado mucho más que en la zona rural.

Con la fluctuación de los costes de materias primas por la situación de inestabilidad geopolítica, ¿cómo se afronta esta situación? 

Somos una industria gasintensiva. Entonces, no cabe duda de que estamos trabajando muchísimo para ir sustituyendo el gas natural que utilizamos en la fabricación de nuestros productos por energías renovables. Por ejemplo, tenemos huertos solares en nuestras fábricas; producimos entre un 20% y un 30% de la energía que consumimos. La parte eléctrica, estamos con proyectos de energías renovables también.

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