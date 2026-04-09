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A Coruña

El PP acusa a Inés Rey de estar "quemada" en el debate del nuevo plan antiicendios forestal

El asunto se aprobó por unanimidad

Abel Peña
Abel Peña
09/04/2026 11:04
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El pleno que se está celebrando había llegado a la aprobación final del plan contraincendios forestales de A Coruña. En principio, no se esperaba ninguna polémica, pero uno de los concejales del PP, José Ramón Amado, quiso caldear el ambiente acusando a Inés Rey de ser una "líder quemada".

Según Amado, Rey se ajusta a la definición por ser un "gestor defensivo debido al estrés crónico" y sacó a colación los problemas internos del PSOE, con la denuncia de acoso laboral de dos exconcejales, y el hecho de que acabara de retirar del orden del día la aprobación de polígono del Parque del Agra. 

El plan incluye aumentar el nivel de protección a todos los edificios situados a menos de 400 metros de una masa forestal.  También califica a San Pedro de Visma como una de las parroquias a priorizar. 

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, ignoró a Amado y se limitó a responder al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, sobre la dejadez en algunas fincas, donde crece la maleza, y la aparición de vertederos incontrolados en la ciudad, explicando lo difícil que es el control. 

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