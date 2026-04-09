El CSIC celebra el eclipse en A Coruña con un concierto de 'Armonía eclíptica'

Concierto sinfónico en Tulsa con la colaboración de KV 265 CSIC

Fusión de música sinfónica e imágenes astronómicas en gran formato. Esa es la propuesta de 'Armonía eclíptica', una serie de conciertos que impulsa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con motivo de los próximos eclipses solares que se podrán observar desde España en 2026, 2027 y 2028. En colaboración con distintas orquestas, 'Armonía eclíptica' se podrá disfrutar en A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Burgos, Soria, Castellón y Oviedo. El estreno será en Madrid el 5 de junio en el Auditorio Nacional. A partir del 10 de abril estará disponible la venta de entradas en www.entradasinaem.es.

“En España tendremos el privilegio de presenciar una serie de eventos astronómicos excepcionales hasta 2028: dos eclipses de Sol totales y uno parcial. Desde el CSIC hemos querido aprovechar esta oportunidad irrepetible para celebrar diferentes eventos con los que acercar la astronomía a la ciudadanía. 'Armonía eclíptica', con su combinación de arte y ciencia, ofrece sin duda una propuesta atractiva y diferente para esta conmemoración”, destaca Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC.

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Las piezas del programa incluyen obras de los compositores John Estacio, Joaquín Rodrigo, Gustav Holst, Maurice Ravel y Ginastera Panambi. Sus melodías estarán acompañadas de producciones visuales realizadas ad hoc por KV 265, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la comunicación de la ciencia a través del arte. Sus montajes, que siguen de forma acompasada la música en directo de las interpretaciones orquestales, se han mostrado ya en más de 260 conciertos.

El eclipse del 12 de agosto de 2026, el más extenso geográficamente, recorrerá buena parte del norte de España. José Francisco Salgado, director ejecutivo de KV 265 y artista visual, y Juan Ramón Pardo Carrión, investigador del CSIC en el Instituto de Física Fundamental y uno de los impulsores del proyecto, grabaron imágenes en Galicia, Asturias y Castilla y León durante el verano de 2025 que se van a incorporar a 'Armonía eclíptica'. De esta manera, las proyecciones servirán no solo para acercar la ciencia de los eclipses, sino también para poner en valor el patrimonio cultural de varias provincias.

El repertorio constará de dos partes. La primera se abre con 'Solaris', de John Estacio, una pieza que explora la potencia del Sol; después será el turno de 'A la busca del más allá', de Joaquín Rodrigo, un poema sinfónico sobre la exploración del espacio al que acompañará un viaje visual desde la Tierra hacia al cosmos. Cierran la primera parte 'Mercurio' y 'Neptuno', de la popular suite orquestal 'Los planetas' de Gustav Holst. En la segunda parte, el público realizará un viaje a través de la historia y el espacio, acompañado de las dos hermosas suites orquestales de 'Dafnis y Cloe', de Maurice Ravel.

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Una gran pantalla de 7 por 4 metros permitirá al público visualizar las proyecciones.

Fechas

Los conciertos en Galicia se realizarán en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia y tendrán lugar el 26 de junio en el Palacio de la Ópera de A Coruña y un día después, el 27 de junio, en Vilagarcía de Arousa, dentro del IX Festival Internacional de Música Clásica Clasclás.

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El repertorio variará ligeramente respecto al de Madrid. Se suma, por ejemplo, 'Bolero', de Maurice Ravel, que con el carácter reiterativo de su música es un espejo de las repetitivas órbitas celestes que crean patrones siempre diferentes, de los que los eclipses totales de Sol son su manifestación más espectacular.

Para conocer más información sobre esta iniciativa se puede consultar la web del CSIC.