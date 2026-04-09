El CEIP de Prácticas de A Coruña consigue el respaldo de la Valedora do Pobo sobre la situación del centro

Un momento de una de las movilizaciones del CEIP de Prácticas Javier Alborés

El AMPA del CEIP de Prácticas de A Coruña recibió la admisión a trámite de la solicitud ante la Valedora do Pobo sobre la situación del proyecto de reforma integral del centro. Desde el mismo se exige a la Consellería de Educación que traslade la situación actual del proceso de reforma de la que, según explica la asociación de padres, "non se teñen noticias do mesmo desde hai un ano". Tampoco ofrecieron respuestas y desde la propia Delegación Territorial de Educación "ás innumerables demandas de información presentadas por rexistro desde a propia AMPA", añaden.

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Desde el AMPA también lamentan que la Xunta no haya contemplado el centro en las inversiones destinadas al Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, del que sí forma parte los centros educativos vecinos, el IES Salvador de Madariaga, que cuenta con una inversión de más de dos millones de euros, y el IES Rafael Dieste, con un presupuesto de 1,7. Además, en los últimos días se inició también el proceso de remodelación de la Escuela de Náutica por parte de la Universidad de A Coruña.

"Estamos fartos de promesas incumpridas e da nula asunción de responsabilidades por parte das administracións. O feito de que sexan tres as institucións implicadas, o que debería facer máis doada a busca dun acordo técnico e económico, non fai máis que poñer atrancos na busca de solucións e esgotar a paciencia das familias. Pola seguridade e unhas instalacións dignas para o colexio público dos barrios de Labañou e San Roque. Un centro que, pola súa situación, as súas especiais características (inserido nun espazo universitario), a súa longa e destacada historia, o seu valor patrimonial e o seu simbolismo, debera ser un modelo", concluyen la agrupación de padres de los alumnos.