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A Coruña

El alquiler medio de una habitación en A Coruña se sitúa ya en 350 euros al mes

Abel Peña
Abel Peña
09/04/2026 10:12
Bloque de viviendas en A Coruña
CEDIDA
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Según el portal Idealista, actualmente el precio medio de alquiler de habitaciones en A Coruña se sitúa en 350 euros al mes. Según se deduce por los datos presentados, la oferta de este tipo de alojamiento creció un 22% en el último año, lo que no ha impedido que el precio haya crecido, aunque solo en un 3%, lo que también se explica porque el número de interesados ha crecido un 10%.  

Tradicionalmente, compartir habitación era la primera opción para algunos colectivos, como el de los estudiantes o las personas con bajos ingresos. Sin embargo, a medida que la escasez de vivienda aumenta y con él, el alquiler, se ha vuelto cada vez más común, porque permite compartir los gastos y la renta en alza. También a los caseros les resulta más favorable.  

Esto les permite también ser más exigentes a la hora de escoger inquilinos lo que provoca que algunas personas, como aquellas que tienen perros o niños, o se encuentra en riesgo de exclusión social, tengan cada vez más difícil el acceso a la vivienda. 

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