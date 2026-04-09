Bloque de viviendas en A Coruña CEDIDA

Según el portal Idealista, actualmente el precio medio de alquiler de habitaciones en A Coruña se sitúa en 350 euros al mes. Según se deduce por los datos presentados, la oferta de este tipo de alojamiento creció un 22% en el último año, lo que no ha impedido que el precio haya crecido, aunque solo en un 3%, lo que también se explica porque el número de interesados ha crecido un 10%.

Tradicionalmente, compartir habitación era la primera opción para algunos colectivos, como el de los estudiantes o las personas con bajos ingresos. Sin embargo, a medida que la escasez de vivienda aumenta y con él, el alquiler, se ha vuelto cada vez más común, porque permite compartir los gastos y la renta en alza. También a los caseros les resulta más favorable.

Esto les permite también ser más exigentes a la hora de escoger inquilinos lo que provoca que algunas personas, como aquellas que tienen perros o niños, o se encuentra en riesgo de exclusión social, tengan cada vez más difícil el acceso a la vivienda.