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A Coruña

Diego González Rivas recibe la visita de YoSoyPlex y lanzan un mensaje contra el vapeo

Esther Durán
09/04/2026 13:42
El doctor Diego González Rivas con YoSoyPlex
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El famoso cirujano coruñés recibió la visita de YoSoyPlex y sus amigos en Madrid, que fueron hasta el hospital para poder coincidir con él. En la visita el youtuber zamorano recibió una masterclass del cirujano, en la que le enseñó como se realiza una operación de hiperhidoris palmar en vivo, en un vídeo que supera el millón y medio de reproducciones. Después de la intervención ambos se pararon a dialogar para lanzar un mensaje directo a los más jóvenes: cuidado con el vapeo.

En el vídeo publicado en redes sociales, ambos advierten de los efectos que este hábito puede tener en los pulmones, especialmente entre la población más joven. González Rivas, referente internacional en cirugía torácica, explica que en los últimos años ha detectado una tendencia preocupante en quirófano, con casos en los que los pulmones presentan “efectos devastadores” asociados al uso del vaper.

El médico pone como ejemplo el caso de una paciente muy joven: “Le encontré el pulmón lleno de bullas, no habituales en gente fumadora tan joven. Le pregunté si fumaba y me respondió que vapeaba. Este tipo de tabaco es muy dañino para el pulmón”, relata.

El vídeo concluye con un mensaje directo de Plex a su audiencia, en un tono cercano pero claro: “Los que vapeáis, que parece que empiezas como una tontería y que no hace nada, puede ser igual o más dañino que el propio tabaco, así que dejadlo, chicos”.

Una advertencia que mezcla la voz de la experiencia médica con el altavoz de las redes sociales para tratar de frenar una tendencia cada vez más extendida entre los jóvenes.

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