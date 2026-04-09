Cuenta atrás para resolver el misterio pendiente en A Coruña: comienza el juicio de la Primitiva millonaria sin dueño

Administración de Lotería de San Agustín Quintana

Es un misterio pendiente de resolver en A Coruña. Varias personas perdieron la vida convencidas de ser las legítimas dueñas, y otros mantienen todavía la esperanza de llevarse el premio a casa. El juicio por la Primitiva millonaria de 4,7 millones de euros comienza el próximo lunes, 13 de abril, con el lotero acusado de quedarse con el boleto en el banquillo. Muchas incógnitas rodean el caso. El proceso durará seis días, y en él también está acusado su hermano, por aquel entonces delegado de Loterías, por, supuestamente ayudarle en el trámite de presunta estafa. De ser absuelto, el lotero se llevará los casi cinco millones de euros.

Catorce años han pasado desde el 26 de junio de 2012. Un boleto sellado en la administración de Loterías de Carrefour, en Alfonso Molina, fue premiado con 4,7 millones de euros. La combinación ganadora se había generado de forma automática, junto a tres billetes más que pertenecían al mismo cliente. Cuatro días después, el local del centro comercial de Alfonso Molina recibió el aviso, hasta que el 2 de julio, el lotero de la administración de San Agustín, Manuel Reija, se encontró en su mostrador, según su versión, el décimo de la Primitiva premiado. Posteriormente lo reclamó, alegando que lo hacía para que no caducase, y lo entregó al delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de A Coruña, Miguel Reija, hermano del lotero.

El juicio que sentará en el banquillo a ambos parte de una premisa diferente: el lotero, supuestamente, habría abonado al propietario millonario tan solo tres euros por otro boleto que había comprobado, y no los 4,7 millones de euros, impidiendo el cobro de los mismos. La Fiscalía solicita por ello que se le impongan seis años de cárcel por un delito de estafa o, de forma alternativa, por apropiación indebida. Para su hermano pide una condena similar por blanqueo de capitales y que abone 9,4 millones de euros. Alternativamente reclama que este sea enviado a la cárcel tres años por encubrir al lotero, y es que el delegado de Loterías y Apuestas del Estado avisó a la SLAE, y no a la policía. Además, presuntamente omitió que su hermano era el autor del hallazgo.

Un año después del premio millonario, el Ayuntamiento inicia el proceso para encontrar a su dueño. No sin antes comenzar la investigación policial en la que se logran identificar once huellas, pero ningún resultado claro. Si el dueño no aparecía en dos años, el décimo pasaba a pertenecer a quien se lo encuentra. En este caso, el lotero ahora acusado.

Hasta 300 personas se presentaron en el Ayuntamiento alegando ser los legítimos propietarios del boleto millonario. Los investigadores llegaron a la conclusión, en 2019, de que el dueño del premio falleció "desesperado" por no poder acreditar su legitimidad, y así lo acreditaron en un informe en el que se recoge la perseverancia del hombre y los detalles que aportó hasta su muerte. Estos fueron "perfectamente parejos" y no una "mera casualidad", según la policía.

El Ministerio Público solicita que se entregue el boleto premiado a los herederos de este hombre, fallecido en 2014, y, en el caso de que no pueda cobrar el premio, que sean los dos acusados lo que abonen los 4,7 millones de euros. De ser absuelto, el lotero se llevará un premio millonario doce años después.