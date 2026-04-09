¿Cuánto durará la temporada de alergias en A Coruña?

Una mujer hace uso de un pañuelo en los jardines de Méndez Núñez Archivo

La temporada de las alergias ya está aquí y este año se prevé especialmente intensa en A Coruña. Así lo advierte el alergólogo del Chuac, Joaquín Martín Lázaro, que sitúa el próximo mes de mayo como el pico de mayor cantidad de polen en el aire en el área sanitaria herculina.

1. ¿Qué tipo de polen afecta más en esta zona?

En la zona de A Coruña, el tipo de polen que más reacción suele causar es el de gramíneas. “Son las (plantas) que tienen grano o espiga, que están en el césped, los prados o las cunetas”, explica Martín. También se encuentra en este grupo la hierba de la pampa o plumachos, que prolifera en la ciudad de forma incontrolada. El otro polen más común en la ciudad es el de la parietaria, usual de las zonas costeras y entre las que se incluyen las ortigas. Además, en ciudades también afecta el de platanero, que se suele plantar en las grandes avenidas.

2. ¿Cuándo empieza y cuándo acabará?

Cada especie tiene sus tiempos. El platanero, por ejemplo, comenzó a soltar polen en marzo, mientras que las gramíneas afectan más en los meses de mayo a julio, excepto el que pertenece a los plumachos, que florecen a partir de septiembre, causando un segundo pico de alergias en otoño.

La parietaria, por su parte, tiene su pico máximo normalmente en junio. “En las hogueras de San Juan es cuando está peor”, indica el especialista, que no obstante advierte de que este polen es bastante irregular porque, en cuanto “hace sol y buen tiempo, empieza a dar bastante guerra”. “En A Coruña puede ocurrir a lo largo de todo el año, puede ser casi de febrero a noviembre”, asegura.

3. ¿Qué diferencia este año del anterior?

Como explica el alergólogo, primero “está la teoría y luego está Galicia”: “Tenemos unas previsiones, pero luego llega el agua y no hay polen”. No obstante, las lluvias afectan incluso antes de que comience la temporada y, si algo ha tenido este invierno, son borrascas y borrascas. Esto tiene su impacto en las alergias: “Como ha llovido mucho, hay mucha agua en la tierra, con lo cual se prevé que haya mucha vegetación este año, lo que aumentará la cantidad de polen, si no llueve en el momento de la floración”, explica Martín.

El experto recuerda que los síntomas habituales de las alergias son rinitis, falta de olfato y conjuntivitis. “La diferencia con el catarro es que este último no pica y no dura más de una semana. Si los síntomas persisten, sobre todo si hay picor de ojos y nariz, es indicativo de alergia. Lo ideal es acudir al especialista para identificar el alérgeno y poder evitarlo”.