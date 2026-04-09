Cinco candidatos y cuatro meses: estos son los próximos pasos para diseñar la fachada marítima de A Coruña

Escombros de los tres tanques de crudo de Repsol en el muelle petrolero de A Coruña Javier Alborés

El proyecto de Coruña Marítima, que tiene como objetivo definir la transformación y reordenación de la fachada marítima del Puerto Interior de A Coruña, ha entrado en una nueva fase tras darse a conocer las cinco candidaturas finalistas, de entre las catorce que se habían postulado.

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La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento explican que “la valoración de la documentación presentada” ha permitido obtener “una clasificación conforme a los criterios objetivos establecidos en el pliego”, como “el currículum del equipo, la experiencia en proyectos similares y los reconocimientos profesionales de sus integrantes presentados en la oferta”.

Los finalistas son cinco candidaturas que agrupan a un total de 28 empresas participantes y colaboradoras, de las cuales 13 cuentan con sede u oficinas en Galicia.

1. Técnica y Proyectos (Typsa) y el estudio británico RSHP Architects

Este equipo que se ha presentado a Coruña Marítima cuenta con el apoyo local de Monteoliva Arquitectura y Estrategia y Organización, además de la ayuda de Estudio Jurídico Ejaso.

2. Alianza Junquera, West 8, Eptisa y Sener

Esta coalición está compuesta por Junquera Arquitectos, West 8, Eptisa, Sener Mobility, junto a Neutelings Riedijk Architecten. Su equipo de colaboradores locales incluye a Desenvolvemento Local Galego y Lumieira Gestión Urbanística.

3. Unión de Idom y Zaha Hadid Limited

Esta unión temporal de empresas que opta a diseñar la fachada marítima de la ciudad cuenta con el respaldo de la compañía Calixto Escariz, que tiene oficinas en la ciudad.

4. El estudio danés Bjarke Ingels Group, junto a la ingeniería WSP Spain-Apia forman otra de las candidaturas

El componente gallego de estos aspirantes lo aportan las empresas Díaz y Díaz Arquitectos y García Leis Abogados, de A Coruña. También participa Zoohauss.

5.El estudio Batlle i Roig Arquitectura, 3XN Copenhagen y la ingeniería Ove Arup & Partners forman otra propuesta

Esta candidatura integra a colaboradores como la coruñesa Antea Iberolatam, Estrada Port Consulting y Pérez-Llorca.

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La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento destacan que “la elevada concurrencia y la calidad de los profesionales presentados” al concurso ponen de manifiesto “el interés” que genera “esta gran oportunidad para redefinir la relación entre la ciudad y su frente portuario”, y para impulsar una “transformación estratégica” que marcará “el futuro de A Coruña y de su puerto”.

Próximas fases

Los equipos seleccionados en Coruña Marítima dispondrán de un plazo de cuatro meses para presentar sus propuestas. De esta forma, en el tercer trimestre de este año se prevé elegir la propuesta más adecuada de entre las cinco candidaturas presentadas, atendiendo a criterios como la calidad técnica, la funcionalidad, los aspectos ambientales y económicos, así como la ordenación urbanística global. En ese momento ya se podrá ver una primera maqueta del proyecto.

El equipo ganador contará entonces con un año para desarrollar el plan director de Coruña Marítima, así como todos los anexos y documentos complementarios que figuran en las bases.

Después, una vez que se empiece a trabajar sobre los desarrollos y las piezas concretas del ámbito portuario y ferroviario, se irán convocando concursos concretos para cada uno de los espacios. El importe de la licitación es de algo más de tres millones de euros, que serán financiados por las cinco administraciones públicas que impulsan el proyecto.

Objetivo

Esta iniciativa pretende convertir los espacios portuarios que ya carecen de actividad industrial en áreas de uso ciudadano, integrando los muelles con la ciudad. Para lograr esta meta, la Autoridad Portuaria, Xunta de Galicia, Estado y Ayuntamiento de A Coruña acordaron realizar un concurso público para seleccionar al redactor del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles.

Puertos del Estado asume el 22,22% (736.666 euros), mientras que la Autoridad Portuaria de A Coruña el 22,22% (736.666 euros), Adif el 22,22% (736.666 euros), la Xunta de Galicia costea el 16,67% (552.500 euros) y, por último, el Ayuntamiento de A Coruña financia el restante 16,67% (552.500 euros).