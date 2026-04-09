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A Coruña

APECCO celebra su 50 aniversario con un concurso creativo con un premio de 3.000 euros

Redacción
09/04/2026 15:04
Apecco. FOTOS Carlota Blanco (9)
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La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña ha puesto en marcha un concurso creativo con motivo de su 50 aniversario, una iniciativa con la que busca conmemorar cinco décadas de actividad al servicio del sector en la provincia.

El certamen tiene como objetivo seleccionar una obra artística original que sirva como símbolo representativo de esta efeméride, reflejando la trayectoria de la entidad en la defensa de los intereses de las empresas de la construcción, un ámbito en el que actualmente agrupa a cerca de 200 compañías.

El concurso está dotado con un premio de 3.000 euros y la obra ganadora se convertirá en un elemento institucional clave en los actos del aniversario, además de poder ser reproducida, difundida y exhibida en distintas iniciativas organizadas por la asociación.

La participación está abierta a personas mayores de 18 años con vinculación con Galicia, ya sea por nacimiento o residencia acreditada. Cada participante podrá presentar una única propuesta, que deberá ser original, inédita y susceptible de exposición o reproducción.

Las obras deberán enviarse de forma telemática a través del correo electrónico de la organización, junto con la documentación requerida. El plazo de presentación estará abierto hasta el 18 de septiembre de 2026.

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