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A Coruña

A Coruña se prepara para batir todos los récords en la mayor ruta de tapas del norte de España

La ruta CTV, en la que participaron más de 200 locales en 2025, se celebrará entre los días 15 y 24 de mayo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
09/04/2026 13:09
Tapas CTV @Javier Alborés (15)
Foto de familia de los premiados en la tercera edición
Javier Alborés
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Solamente ha necesitado tres ediciones para convertirse en una de las citas del año y en la que podría considerarse la gran cita de la hostelería de A Coruña. Es una cuestión objetivable y cuantificable, por lo que los números coronan a la ruta de tapas CTV (Coruñesa de Toda la Vida), como el gran reto para una proporción importante de los locales de la ciudad y su área metropolitana. De hecho, después del bum de 2025, cuando más de 200 presentaron su candidatura a convertirse en adalid del pincho koruño, su dimensión convierte la iniciativa en el más importante, numeroso y ambicioso certamen de ese tipo en todo el norte de España. El objetivo de cara a la cuarta edición, que se celebrará entre los días 15 al 24 de mayo, es 'nacionalizar' la propuesta.

La mejor tapa de A Coruña parece un cuadro de Botticelli

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Entre las grandes novedades que anuncia la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, ideóloga de la ruta, está haberla convertido en un pasaporte al Campeonato Oficial de Hostelería de España de Tapas y Pinchos Madrid Fusión 2027. Además, del mismo modo que el volumen de candidatos crece exponencialmente, también lo hará el premio, que pasará de 500 a 1.000 euros para el ganador. Y es que, tal y como recuerda la asociación en su convocatoria, que ya está abierta, “es una de las rutas de tapas de más éxito de toda España”.

Qué se necesita

Lo que no ha variado un ápice son los requisitos para optar a ser la tapa coruñesa de toda la vida, que evidentemente deberá ser representativa de la ciudad. Por lo tanto, todas las propuestas deberán estar elaboradas con productos típicos de A Coruña, además de maridarlas con una de las cervezas del catálogo de Estrella Galicia o un vino. En este caso, las opciones que ofrece la organización son Pizarras y Esquistos de Ponte da Boda como tinto, o bien La Viñoa de Pazo Casanova si se opta por el blanco.

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Hasta el 26 de mayo, cuando se celebre la final en el museo Mega de Estrella Galicia, la condición de tapa coruñesa de toda la vida la reivindica La Sifonería, con su 'petisco' que recuerda a 'El nacimiento de Venus' de Boticelli. Se trata de una concha de empanada rellena de vieira guisada, reposado sobre esponja de alga codium y con coral crujiente. Anteriormente, la ensaladilla de sardina ahumada de Bodega Órdenes y la gyoza de chocos en su tinta de Roots 'gobernaron' durante un año. Por lo tanto, ahí va la primera pista: que huela a mar es un punto de antemano.

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