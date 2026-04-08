Uno de los asesinos de Samuel Luiz, investigado por un delito de lesiones en prisión

Kaio Amaral | Quintana

Kaio Amaral, uno de los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz en la madrugada del 3 de julio de 2021, protagonizó recientemente una pelea en el Centro Penitenciario de Monterroso, donde cumple la pena de 20 años y 6 meses de prisión que el pasado mes de diciembre certificó el Tribunal Supremo por un delito de asesinato y otro de robo con violencia.

El Supremo confirma las penas de los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz y la absolución de Alejandro Míguez Más información

Según ha podido saber El Ideal Gallego, y confirma el Tribunal de Instancia de Chantada, el reo tiene ahora un “procedimiento abierto por lesiones que se encuentra en proceso de instrucción por parte del fiscal". Aunque de momento no hay ningún juicio previsto, durante esta semana se abrió contra él otro procedimiento por lesiones leves, que finalmente fue archivado por falta de denuncia. El archivo es provisional, ya que la víctima tiene varios meses para presentar denuncia, en caso de considerarlo necesario.

Cuatro años sin Samuel Luiz: el crimen que despertó la mayor reacción social de los últimos tiempos Más información

Hace exactamente un año, en abril de 2025, el condenado escribió desde esa misma prisión una carta pública respecto al asesinato de Samuel en la que comenzaba: “Soy Kaio Amaral y fui condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Samuel Luiz, un crimen que no cometí. Yo nunca toqué a Samuel, ni para coger el teléfono ni para pegarle”.