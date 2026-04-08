Tom Jones volverá a A Coruña más de medio siglo después

Tom Jones, durante una actuación en 2017 EFE

‘El Tigre de Gales’ actuará en el Coliseum de A Coruña el próximo 2 de julio. Será la tercera parada en España de la gira 'Come Gather Around’, que se suma a las ya anunciadas en Madrid (30 de julio) y Málaga (1 de agosto).

El concierto en el recinto municipal coruñés se enmarca en la programación del ciclo O Gozo Fest 2026, que cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Agencia Turismo de Galicia.

Tom Jones (Glamorganshire, Gales, 7 de junio de 1940) repasará en directo su repertorio, repleto de éxitos atemporales, como ‘It’s Not Unusual’ (a la que la serie el ‘El Príncipe de Bel Air’ proporcionó una nueva vida que se extiende hasta hoy), ‘Delilah’, ‘Green, Green Grass of Home’, canciones que lo han consolidado como una de las grandes estrellas de la música internacional en las últimas décadas. Desde su álbum debut, 'Along Came Jones', en 1965, décadas de éxito dan forma a la carrera del artista. En 1967, 'Green, Green Grass of Home' supone su consolidación. Entre sus innumerables éxitos, destacan también otros discos como 'Reload', en 1999, o 'Praise&Blame', de 2010. Más reciente es 'Surrounded by time', publicado en 2021.

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Será la segunda actuación de este artista en la ciudad, y llegará más de medio siglo después que la anterior, que tuvo lugar en el Pabellón de los Deportes. Inaugurado el 1 de agosto de 1970, el Palacio de Riazor acogió desde ese mismo mes conciertos, y fue escenario habitual de ellos hasta que en los años 90 se construyo el Coliseum. Dos grandes estrellas internacionales actuaron durante ese tiempo en el recinto: la segunda fue Tina Turner, durante dos noches en 1990. La primera, Tom Jones, quien se presentó el 1 de mayo de 1975 acompañado por veinte músicos y el grupo de acompañamiento vocal The Blossoms. Menos de 3.000 espectadores, muchos menos de los previstos por la organización, asistieron a su exhibición vocal.

Tom Jones, durante su actuación en el Palacio de los Deportes de A Coruña en 1975 COLECCIÓN RUBÉN VENTUREIRA

En la gira 'Come Gather Around’, Tom Jones recorrerá localidades como las ya referidas Madrid o Málaga en España, además de otras ciudades en el resto del mundo. Así, el galés se subirá al escenario en Hamburgo o Colonia en Alemania; Londres, Dublín, Belfast y hará parada también en países como Polonia, Holanda o Luxembrugo. También actuará en Estados Unidos, con un concierto ya confirmado en Illinois. En total, hay ya 21 fechas confirmadas entre los meses de junio y septiembre, entre las que se encuentra A Coruña.

Las entradas saldrán a al venta el viernes, 17 de abril, a las 12.00 horas, en Livenation.es y Ticketmaster.es, El Corte Inglés y Ataquilla.com. Antes, habrá preventas en Live Nation-S.SMusic (a partir del miércoles 15 de abril a las 12.00 horas), y en Live Nation (a partir del jueves 16 de abril a las 12.00 horas). La localidad más barata tendrá un precio de 68 euros.