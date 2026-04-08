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A Coruña

Sara Barquinero | "No entiendo por qué hacerse experto en movimientos sociales del siglo XX y cuando pasan en el XXI quedarse en casa"

La escritora aragonesa presenta en A Coruña su novela 'La chica más lista que conozco'

Óscar Ulla
Óscar Ulla
08/04/2026 17:46
La escritora Sara Barquinero, en A Coruña
La escritora Sara Barquinero, en A Coruña
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Mientras estaba realizando su doctorado, la escritora y filósofa aragonesa Sara Barquinero estaba “un poco cabreada con el mundo universitario” y con “la dinámica de los departamentos, en los que veía cosas que no me gustaban”. Así empezó a tomar “notas para este libro”, aunque por el medio se coló otra novela, “era como escribir por escribir”. “Cuando estaba libre, me di cuenta de que había material para una novela” que acabó siendo ‘La chica más lista que conozco’ (Lumen) que este miércoles presentó en la Fundación Luis Seoane, en el marco del ciclo ‘Compaxinadas’, junto a Javier Pintor.

De la mano de la protagonista de la novela, va reflexionando sobre algunos aspectos de ese mundo académico al que le encuentra muchos ‘peros’. “Siento que muchas veces el mundo académico es una mera producción, intentando ser científica, de ‘vamos a analizar todas las concurrencias de este término’ y las concurrencias de ese término es la muerte”, comenta entre risas, “ese tipo de cosas era lo que me molestaba”.

En su caso, su destino era, precisamente, el mundo académico. “Lo he dejado todo, se me vino encima el mundo del doctorado, estuve a punto de no acabar la tesis”, explica. Su familia y entorno cercano la animaron a acabar tras cinco años de esfuerzos. “Eso me hizo cogerle bastante rabia al pensamiento en general, estuve casi dos años, o más, sin leer filosofía, porque le cogí rabia”, apunta. “Me parece triste, porque no estamos montando puentes que pueden hundirse y morir gente, entonces, ¿por qué los académicos nos hacen odiar lo que nos apasiona? Me parece horrible”, reflexiona entre risas.

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También ahonda en la novela sobre esa autoexigencia de querer saber todo lo que sabe también el resto de compañeros. “A veces hasta fingimos que sabemos algo, que hemos visto películas que no hemos visto... pero aunque hasta cierto punto me parece natural, la universidad no va a acabar con todas las desigualdades del ser humano solo porque sea un espacio público”, afirma Barquinero.

La banalización de la cultura también es algo en lo que se para en su obra. “No me importa tanto la banalización de la cultura, lo que me molestaba cuando escribía la novela es que esas personas que eran expertos en filósofos de izquierda y feministas, a la hora de la verdad, no actuasen en consecuencia”. “La cultura puede ser algo tremendamente banal, y no pasa nada, no estoy yo para decirle a la gente lo que tiene que consumir, pero no entiendo por qué alguien iba a hacerse experto en movimientos sociales del siglo XX y cuando tiene un movimiento social del siglo XXI prefiere quedarse en casa”, comenta la escritora aragonesa.

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