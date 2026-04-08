El proyecto de Monte Mero, en A Coruña, incluye la creación de un acceso en Alfonso Molina

Recreación virtual del proyecto de Monte Mero Cedida

El proyecto de Monte Mero es una de las actuaciones en materia de vivienda más importantes que se desarrollará en A Coruña durante los próximos años. El plan que ha diseñado la Xunta prevé la creación de un total de 4.256 viviendas (la mayor parte de ellas en la modalidad de bloques colectivos y una pequeña parte unifamiliar), que albergarán a cerca de 13.000 vecinos.

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La propuesta de la Xunta incluye un estudio sobre la movilidad del ámbito, en el que se incluyen tres accesos principales, que serán a través de Alfonso Molina, carretera de Eirís y Xuxán.

Acceso

El más importante será la conexión con la principal avenida de entrada y salida de la ciudad. La documentación del proyecto recoge que el acceso desde la AC-11 se realizará mediante “un ramal” que parte de esta carretera, “a la altura de la antigua fábrica de armas”, y discurre “al norte del ramal de la AP-9”. “Este ramal, de un solo sentido y un solo carril, sirve como entrada y como salida”, afirma.

La estimación del Ejecutivo autonómico es que se registren intensidades medias de tráfico de entre 1.300 y 1.600 vehículos a la hora. Esta conexión desde la avenida de Alfonso Molina desembocará en una rotonda, que servirá para redistribuir el tráfico por todo este nuevo barrio. De hecho, los redactores del proyecto expusieron la semana pasada que consideran que este será el punto con mayor tráfico de toda la zona.

Con esta actuación, se solucionaría una antigua demanda de los vecinos del barrio vecino de Xuxán, que llevan tiempo solicitando una conexión con Lavedra para mejorar la movilidad de todo el entorno.

La Xunta también ha optado por construir otra glorieta para el acceso de la carretera de Eirís. El otro punto de conexión a este futuro desarrollo residencial se ubicará en Xuxán.