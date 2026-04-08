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A Coruña

Noites do Porto celebrará la Noite de San Xoán con un concierto sorpresa en el puerto coruñés

Redacción
08/04/2026 13:30
Concierto de La Casa Azul en Noites do Porto
Concierto de La Casa Azul en Noites do Porto
Javier Alborés
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Noites do Porto se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de su trayectoria. El festival, que abrió las puertas del Puerto de A Coruña a la música en directo en el otoño de 2021, confirma que su "sede oficial" y buque insignia volverá a ser el gran escenario de su sexta edición, con una cita marcada en rojo en el calendario: la Noite de San Xoán.

El próximo 23 de junio, coincidiendo con la noche más emblemática y mágica para la ciudad herculina, el muelle coruñés acogerá un concierto sorpresa que promete convertirse en uno de los hitos de este verano. Fiel a su espíritu innovador y a su estrecho vínculo con A Coruña, Noites do Porto desvelará el nombre del artista próximamente, aunque las entradas “sólo para creyentes” para esta cita única saldrán a la venta mañana jueves 9 con un cupo muy limitado de lanzamiento a un precio de 25 euros. La programación en el recinto portuario sumará también la fuerza de Barry B el viernes 26 de junio. 

Considerado una de las cabezas visibles de la nueva escena pop nacional—compartiendo olimpo con nombres como Judeline, Rusowsky o Ralphie Choo—, Barry B llega al escenario grande de Noites do Porto tras agotar entradas en las principales salas del país y formar parte de citas internacionales como el Primavera Sound 2026. Su propuesta, ecléctica y magnética, es una pieza clave para entender el presente de la música alternativa en España y mantiene vivo el espíritu "a contracorriente" que define a Noites. Al festival traerá un show basado en la honestidad y una fuerte conexión emocional. Su directo, reforzado por una puesta en escena con banda completa y una identidad rock muy marcada, es una de las propuestas más esperadas de esta sexta edición. 

Las entradas para el concierto de Barry B en el muelle de Batería saldrán a la venta el viernes 10 de abril. Con estas nuevas incorporaciones, Noites do Porto (que cuenta con el respaldo del Concello da Coruña, Xunta de Galicia -a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo- y Estrella Galicia) reafirma su apuesta por el talento, la exclusividad y la integración en el ecosistema cultural de la ciudad. Desde el intimismo delos clubes de jazz hasta la majestuosidad del Teatro Colón y, de nuevo, los terrenos portuarios, el festival ofrece un recorrido sonoro inigualable por A Coruña

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