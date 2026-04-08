La Policía interviene en el peor fumadero de crack de A Coruña

Agentes de la Policía Nacional frente al bajo okupado de Alcalde Lens CEDIDA

La Policía Nacional y la Local han acudido esta tarde al número 16 de la calle Alcalde Lens, en Agra do Orzán, donde se había producido una reyerta en un antiguo estudio de tatuajes okupado. Las autoridades disolvieron la pelea, pero no han efectuado detenciones a pesar de que ese lugar se ha convertido en un fumadero de crack, y uno de los peores puntos negros de la ciudad, según fuentes policiales.

Aunque se habían agredido entre ellos, ninguno de los sospechosos quería presentar una denuncia ante las autoridades, de manera que no se podía producir una detención y no había heridos que lamentar. Tampoco era posible tapiar la puerta del antiguo negocio, como esperaban los vecinos, porque eso debería hacerlo el propietario, no las autoridades.

La respuesta policial llevo al lugar varias patrullas tanto del 091 como del 092, desde furgones a motoristas, lo que alarmó a los vecinos. Estos ya están hartos de las incomodidades que causa tener un 'narcobajo' en su calle, por eso se sintieron desilusionados al saber que no se cerrará de manera permanente.

Fumar cocaína

Las fuentes policiales afirman que el número 16 de Alcalde Lens alberga "el punto de venta y consumo más activo de A Coruña actualmente". Aunque la cocaína sigue siendo la droga más popular en A Coruña, debido a que su coste se ha reducido mucho en los últimos años, lo que ha cambiado es su modo de consumir entre los toxicómanos. "Los yonquis de A Coruña está fumando crack a montones. Y en ese punto es más evidente", concluyen.

El crack es, en realidad, pasta de cocaína en forma de piedra. Se fuma en una pipa de cristal y el efecto es inmediato, tan intenso como la heroína. Es una forma de consumo muy adictiva. La Policía asegura que, últimamente, "se está cocinando coca y se la fuman como cristal".