Ana Botella prueba uno de los módulos interactivos de la Domus durante su visita de hace 25 años GAGO

Hace 25 años, la visita a A Coruña de Ana Botella, la esposa del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego del 8 de abril de 2001, una edición que, entre otros temas, también abordó la apertura de un puesto de la Guardia Civil en Cambre. Hace 50 años, en 1976, las obras de los jardines de Cuatro Caminos estaban a punto de concluirse. También fue noticia entonces la gala celebrada en la discoteca Golden Fish con motivo de la entrega de premios a los Populares de 1975. Tal día como hoy de 1951, 75 años atrás, el alcalde Alfonso Molina viajaba a Madrid, mientras que un siglo atrás, en 1926, el gobernador Llosas Badía era destinado a Baleares.

Domingo, 8 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Ana Botella disfruta e interactúa en la Domus

Ana Botella visitó A Coruña ayer, 7 de abril de 2001, antes de partir hacia Lugo. La esposa del presidente del Gobierno, José María Aznar, se entrevistó con los responsables de la Fundación Paideia para conocer de primera mano los proyectos de integración en los que están trabajando y luego acudió a la Domus, donde se sorprendió del carácter didáctico e interactivo del museo. Francisco Vázquez y Ramón Núñez Centella hicieron de anfitriones.

En cuanto a la información del área metropolitana, los vecinos de Cambre dispondrán de efectivos de seguridad propios a partir de la próxima semana. Las negociaciones del alcalde de Cambre, Antonio Varela Saavedra, con la Dirección General de la Guardia Civil han dado sus frutos. Mientras se construye la casa cuartel, una dotación utilizará de manera provisional la primera planta de la Casa de las Palmeras.

Jueves, 8 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Los jardines de Cuatro Caminos, casi terminados

Ya están a punto de concluirse los jardines de Cuatro Caminos. Concretamente, sólo quedan por hacer los urinarios. Por lo demás, está ya todo precioso de verde y los arbolitos comienzan a crecer.

Por otra parte, noche de gran gala, con madrugada incluida, la vivida en la discoteca Golden Fish con la entrega de premios a los Populares de 1975, otorgados por Radio Juventud La Voz de La Coruña. Presidió el jurado el delegado de Información y Turismo, don Joaquín Rodríguez Toubes. Mónica Randall, Massiel, Rocío Dúrcal, José Sacristán, María Luisa San José, Junior y el cantante Julio Ramos fueron algunos de los galardonados.

Además, el personal de la Junta del Puerto de La Coruña tributó recientemente una cariñosa despedida al ingeniero jefe don Félix Calderón Gaztelu, con motivo de su jubilación.

Domingo, 8 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El alcalde Molina, a Madrid para tratar temas de Abastecimientos

Al preguntar ayer al alcalde, señor Molina, acerca de su opinión sobre ese mayor alcance que tendrá la labor de los Ayuntamientos en el problema de los abastecimientos, según reciente acuerdo del Consejo de ministros, nos dijo que estimaba la medida del más alto interés, y que él, por su parte, seguirá prestando preferente atención a aquel asunto. Añadió que hoy, 8 de abril de 1951, saldrá para Madrid, convocado por el ministro de la Gobernación, en unión de otros alcaldes de España, para ocuparse de las medidas comunes encaminadas a mejorar el abastecimiento, en beneficio de las clases más necesitadas.

Por otra parte, bajo la presidencia del alcalde, ayer se celebró en el Ayuntamiento la primera reunión con los 35 miembros elegidos para figurar en la Comisión de Fiestas de 1951. Molina insistió en la necesidad de coordinar los esfuerzos.

Jueves, 8 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El gobernador Llosas Badía se va destinado a Baleares

El gobernador Llosas Badía ha manifestado que se encuentra muy a gusto en La Coruña, pero la gran distancia que le separa de su familia le indujo a rogar al Ministerio de la Gobernación que, en caso de ser útiles sus servicios, tuviera a bien destinarlo a provincia más próxima a Cataluña. Ya ha recibido del Sr. Martínez Anido el siguiente telegrama: “El Gobierno, muy satisfecho de los buenos servicios de V. E., estimando que puede continuarlos con provecho en la provincia de Baleares, que ya V. E. conoce, tiene su destino a esta provincia, el cual se firmará en cuanto regrese S. M. a Madrid, sustituyéndole en ese Gobierno el señor don José Pérez-García Argüelles”.

Lamentamos muy de veras la marcha del señor Llosas Badía porque con sus dotes de afectuosa cordialidad se había captado las simpatías de cuantos le conocían y trataban.