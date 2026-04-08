El responsable de la instalación eléctrica del mercadillo navideño de A Coruña: “Fue un milagro que no hubiera una desgracia”

José Méndez, de Joviges, junto a la instalación eléctrica del mercadillo Quintana

La propuesta de sanción por parte del Ayuntamiento de A Coruña a NC7Events, empresa responsable del mercado navideño de María Pita, fue aplaudida por uno de los protagonistas de la polémica atracción que se mantuvo activa entre el 28 de noviembre y el 2 de enero. José Méndez, responsable de Joviges, también reclama a la promotora del evento 8.000 euros en concepto de arreglo y montaje de la instalación eléctrica. Un trabajo que, según afirma, evitó males mayores en el que debía ser el gran reclamo de la ciudad para esas fechas. “La instalación original que había era una amenaza para la seguridad de la gente. Fue una suerte divina que allí no pasase nada, un milagro que no hubiera una desgracia: todos los cables estaban mal conectados, al aire libre, enroscados en las farolas y mal conectados. Era algo que parecía deliberado y solamente se solucionó cuando el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto”, asegura.

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Méndez, también un reconocido empresario de A Coruña, recibió una llamada del Gobierno local para mejorar lo que se consideraba una amenaza. “Nos llaman al día siguiente del montaje, tras ver el desastre que allí había. Nos pusimos en contacto con el susodicho y no nos presentó ningún tipo de documentación. Nos vimos en la obligación de solucionar todo en tiempo récord”, indica. “Desde entonces, estamos en contacto con nuestros abogados para emitir la denuncia correspondiente. Nos debe 8.000 euros”, añade.

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Esa misma cantidad que afirma no haber recibido estuvo a punto de acabar con la atracción navideña el 26 de diciembre de 2025. Entonces, y debido a los impagos que reclama, acudió junto a varios técnicos para cortar el suministro. Solamente la mediación de los comerciantes y el Ayuntamiento evitó que finalmente se llevase a cabo el corte. “Nos dirigimos en numerosas ocasiones a este señor para que nos remitiese la documentación de las casetas, porque estaba entrando agua y era un riesgo para la seguridad”, subraya. “Entonces, como empresa instaladora, dijimos que íbamos a cortar el suministro. Si no fuera por el Ayuntamiento de A Coruña, eso no se podía celebrar de ninguna manera humana”, agrega José Méndez

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Responsabilidad

Con la denuncia del Ayuntamiento de A Coruña tramitada y después de cuatro meses de la última jornada de apertura del mercadillo, el encargado de la instalación eléctrica tiene claro hacia dónde dirigir las culpas y a quién poner en valor. “Puesto en perspectiva, creemos que lo que falló fue la cara dura de alguien que engañó al Ayuntamiento, a nosotros y a los comerciantes. El primer engañado fue el Ayuntamiento y, acto seguido, los proveedores. En vista de que no se hacía nada, nos pusimos manos a la obra”, comenta. “Desde Joviges queremos agradecer muy encarecidamente la labor del Ayuntamiento y las facilidades que nos dieron en todo momento para solventar el problema que allí había. Evidentemente, sin su colaboración, habría sido imposible llevar todo eso a cabo”, prosigue.

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Finalmente, Méndez se considera víctima de un engaño, una circunstancia en la que incluye al Gobierno local. “El responsable del mercado navideño nos contrató y nos mintió. El Ayuntamiento fue el que tomó cartas en el asunto y, gracias a eso, pudimos subsanar el desastre que había hecho la compañía eléctrica original”, concluye una persona que ahora se centra en su actividad empresarial en la ciudad.