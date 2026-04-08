Miguel Lorenzo Javier Alborés

El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, anunció que presentarán tres mociones para el pleno de mañana. Todas giran en torno a problemas con infraestructuras, como la pérdida de conexiones aéreas y ferroviarias o la finalización de las obras de Alfonso Milina que, en principio, no son competencia de la alcaldesa, Inés Rey.

Sin embargo, Lorenzo recrimina que “perdemos inversiones. ¿Y qué hace Inés Rey? Resignarse y cuando un alcalde se resigna, la ciudad retrocede. A Coruña no necesita una alcaldesa que baja los brazos y se calla, necesita un alcalde que lidere, defienda a la ciudad y exija lo que nos corresponde”, señala y recuerda que a día de hoy, no existe una fecha para la finalización de las obras de Alfonso Molina.

En cuanto a Alvedro, ha perdido en los últimos días conexiones con Londres, Málaga y Valencia. “Por eso es prioritario que Inés Rey despierte de una vez y licite con la mayor urgencia los nuevos contratos. Hemos presentado cuatro mociones en este mandato, las dos últimas en enero y febrero, instando a garantizar los vuelos de Alvedro a Londres y a recuperar Heathrow, pero no ha hecho nada”, denuncia Lorenzo.