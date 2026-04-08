Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PP exigirá explicaciones a la alcaldesa por la pérdida de conexiones aéreas y de tren

Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP, pide a Inés Rey que "despierte de una vez"

Abel Peña
Abel Peña
08/04/2026 09:21
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

 El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, anunció que presentarán tres mociones para el pleno de mañana. Todas giran en torno a problemas con infraestructuras, como la pérdida de conexiones aéreas y ferroviarias o la finalización de las obras de Alfonso Milina que, en principio, no son competencia de la alcaldesa, Inés Rey.

Sin embargo, Lorenzo  recrimina que “perdemos inversiones. ¿Y qué hace Inés Rey? Resignarse y cuando un alcalde se resigna, la ciudad retrocede. A Coruña no necesita una alcaldesa que baja los brazos y se calla, necesita un alcalde que lidere, defienda a la ciudad y exija lo que nos corresponde”, señala y recuerda que a día de hoy, no existe una fecha para la finalización de las obras de Alfonso Molina.

En cuanto a Alvedro, ha perdido en los últimos días conexiones con Londres, Málaga y Valencia. “Por eso es prioritario que Inés Rey despierte de una vez y licite con la mayor urgencia los nuevos contratos. Hemos presentado cuatro mociones en este mandato, las dos últimas en enero y febrero, instando a garantizar los vuelos de Alvedro a Londres y a recuperar Heathrow, pero no ha hecho nada”, denuncia Lorenzo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Carlos López Cotelo, candidato do BNG en Arteixo

O BNG de Arteixo estrea candidato para as municipais de 2027: "Quero un Concello que escoite"
Noelia Díaz
La puesta de sol roja del día de ayer y el amanecer pasado por niebla de la mañana de hoy miércoles

De la puesta de sol roja al amanecer cubierto por la niebla en A Coruña
Jorge Barallobre
Miguel Lorenzo

El PP exigirá explicaciones a la alcaldesa por la pérdida de conexiones aéreas y de tren
Abel Peña
Felipe Cobián

El coruñés Felipe Cobián, nombrado director general de Negocio y Red de la correduría de seguros Sabseg
Iván Aguiar