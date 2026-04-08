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A Coruña

El Parque del Agra estará rodeado de 21 edificios de entre dos y doce pisos de altura

En el cambio en el PGOM que se lleva a pleno dos bloques ocupan el 40% de la zona verde recién inaugurada

Abel Peña
Abel Peña
08/04/2026 00:05
recreacion del Parque del Agra
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Mañana se celebrará el pleno municipal donde el Gobierno de Inés Rey someterá a votación el cambio en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que permitirá construir el polígono Parque del Agra. Toda la zona alrededor del Observatorio se urbanizará, creando un parque rodeado de 21 bloques de viviendas: dos de doce alturas en Gregorio Hernández y otros 19 bloques de altura variable que se distribuyen en Canceliña, Páramo y Almirante Mourelle.

Efectivamente, en la propuesta que se lleva al hemiciclo mañana, figuran dos bloques de viviendas de seis pisos situados justo a la entrada del más reciente jardín de la ciudad, en la calle Canceliña. Fuentes municipales señalan que el parque siempre fue “provisional”, lo cual explicaría por qué el resultado varía tanto con respecto al borrador original. Lo que se presentó a los vecinos del Agra do Orzán era mucho más sencillo: un amplio césped con mobiliario urbano.

Los vecinos ya pasean por el nuevo Parque del Observatorio

El futuro pendiente del parque del Observatorio: un área infantil, vegetación y un posible mural

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Ahora, aparecen en la memoria justificativa del cambio en el PGOM dos bloques de seis pisos de altura en Canceliña. De levantarse reducirían los 2.100 metros cuadrados del parque actual en más de un 40%.

El solar de las Adoratrices

Por otro lado, en el solar de las Adoratrices, el convenio de 2024 materializa una sentencia de 2016, que dicta que se trata de suelo urbano consolidado. Este terreno se encuentra junto a Gregorio Hernández, y permitirá levantar dos grandes bloques de doce pisos, mirando a la calle, ademas de otros de siete pisos.

Separado por una zona comercial que contaría un parking subterráneo hay otro bloque, compuesto por edificios de siete pisos, uno de ocho y otro de nueve. Es, sin duda, la zona más cotizada.

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El parque del Observatorio: del borrador al resultado final

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Un anillo

El resto del ámbito lo constituyen cuatro parcelas de suelo urbano no consolidado, incluido el llamado ‘Campo da burra’. En esta zona se construirá el parque y, alrededor de él, un anillo de bloques de diversas alturas cada uno estratégicamente distribuido para cubrir las medianeras y minimizar la pérdida de vistas. Estos bloques se construirán tanto en la calle Páramo, como en Almirante Mourelle, además de los ya mencionados en Canceliña.

El parque se levantará, por tanto, alrededor del edificio del Observatorio de Aemet, que se encuentra a doce metros de altura sobre la calle de Gregorio Hernández. Este hecho, junto con el terreno rocoso, condiciona la configuración de estos 3.163 metros cuadrados, el 50% de la superficie del ámbito.

Elementos de interés

En su centro, el viejo Observatorio de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Este edificio es uno de los rasgos singulares del ámbito, junto con el ‘Viaxe de Visma”, un acueducto construido entre 1722 y 1726, que conducía el agua desde los manantiales de Nelle y Vioño a la calidad y que está protegido (grado II). Esta infraestructura es visible en varios tramos, tanto dentro de campo da burra, como en Almirante Mourelle.

Además, la calle Camino do Pinar, caracterizada por su falta de aceras y antiguas casas unfamiliares, se convertirá en un Área de rehabilitación Integrada (ARI) y se dotará con una pequeña plaza. Este ARI es la tercera parte del ámbito, junto con el solar de las Adoratrices y las cuatro parcelas que son terreno urbano no consolidado.

El barrio estrenó este martes, 10 de marzo, su nueva zona verde

Un recorrido en fotos por el Parque del Observatorio

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Sin negociación

La incógnita que queda por despejar es si el Gobierno local, que se halla en minoría, recibiría el apoyo del PP o el BNG, dado que no lo ha negociado con ninguno de los dos. En el primer caso, su portavoz, Miguel Lorenzo, ha asegurado que no ha recibido ni siquiera información del Gobierno local. En cuanto al Bloque, guarda silencio sobre el sentido de su voto.

Es cierto que se ha opuesto a otros desarrollos, como el de As Percebeiras, mientras que ha apoyado otras iniciativas, como el convenio con Ginkgo para As Xubias. En todo caso, a Inés Rey no le bastaría con la abstención de los nacionalistas, dado que el PP presumiblemente votaría en contra, y tiene más concejales que los socialistas. 

cifras
38.991 metros cuadrados es el terreno edificable con el cambio en el PGOM, solo 343 metros cuadrados menos que el documento anterior
3.163 metros tendrá la zona verde que se construirá en torno al Observatorio, que se suma a la inaugurada en marzo, de 2.100 metros cuadrados
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