Público en una edición pasada del Morriña Fest Archivo El Ideal Gallego

Tras asentarse en Madrid, Barcelona y Lisboa como una de las fiestas de música electrónica al aire libre más populares, Brunc Electronik mira hacia el norte para seguir expandiéndose. Y han puesto el ojo en A Coruña, donde han sellado una colaboración con el Morriña Fest para su primera fiesta en Galicia.

Así lo han anunciado en sus redes, donde fijan en el 26 de julio la celebración del primer Brunch electrónico en nuestra comunidad. Esto significa que la programación del Morriña Fest se extiende una jornada más, empezando el 24 y acabando el domingo 26 de julio.

Las fiestas de Brunch Electronik se caracterizan por carteles eclécticos y por celebrarse durante el día. En Barcelona, por ejemplo, en los próximos meses contarán con artistas como Paco Osuna, Boris Brejcha, Ben Bohmer, Purple Disco Machine o Luciano.

Desde el Morriña Fest explican que quienes ya tengan su abono para las dos jornadas anunciadas previamente podrán adquirir su acceso para la tercera por solo 10 euros más. Las entradas sueltas para el Brunch del día 26 se pueden comprar en la página web del festival.

Cabe recordar que el Morriña Fest ya ha ido desgranando en los últimos meses parte de su programación para los días 24 y 25 de julio, para los que ya cuenta con artistas como Juanes, Manuel Turizo, Young Miko o Myke Towers, entre otros.