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A Coruña

El festival Resis convertirá A Coruña en la capital de la música contemporánea

Se celebrará del 23 de abril al 30 de mayo

Redacción
08/04/2026 19:05
Un momento de la presentación del festival Resis en María Pita
Un momento de la presentación del festival Resis en María Pita
Cedida
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El Festival Resis convertirá por noveno año consecutivo la ciudad en la capital de la música contemporánea. Será entre el 23 de abril y el 30 de mayo, con doce obras que serán "estreas absolutas".

Este año, el festival rendirá homenaje al compositor estadounidense Morton Feldman en el centenario de su nacimiento. Una de sus mayores creaciones, 'Rothko Chapel', será la protagonista del concierto inaugural del día 23 en el Rosalía de Castro, con la participación de Gallaecia Ensemble Barroco, KEA Ensemble y el Coro de la OSG. 

El concierto de clausura, el 30 de mayo, se celebrará en el plató virtual de la Ciudad de las TIC y contará también con protagonismo de Feldman. Se estrenará la obra encargada por el festival 'Entre Feldman', compuesta por Niño de Elche y Héctor Cavalliaro, que interpretarán el propio Niño de Elche, Arxis Ensemble y la soprano Margarita Rodríguez.

Resis contará también con el protagonismo de Sigma Project o la Real Filharmonía de Galicia. Los escenarios de este año serán la Domus, el teatro Colón, el Palacio de la Ópera, el Museo de Belas Artes y el compostelano Auditorio de Galicia. Además, habrá una programación expandida en el Círculod e Bellas Artes de Madrid y en la Real Academia de España en Roma.

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