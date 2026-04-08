El coruñés Felipe Cobián, nombrado director general de Negocio y Red de la correduría de seguros Sabseg

Felipe Cobián Cedida

Sabseg, correduría de seguros especializada en la gestión de riesgos para empresas, ha anunciado el nombramiento del coruñés Felipe Cobián Fernández de la Puente como director general de Negocio y Red, reportando directamente al presidente y consejero delegado de la compañía, Eduardo Dávila.

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En su nuevo cargo, Felipe Cobián será responsable de todas las áreas de negocio del grupo, así como de la gestión y desarrollo de su red territorial, que actualmente cuenta con más de 60 oficinas y cerca de 400 profesionales.

"Desde esta posición liderará la coordinación y el impulso de la actividad comercial de Sabseg, con el objetivo de reforzar el crecimiento del grupo y consolidar su presencia en el mercado asegurador", explica la empresa.

Trayectoria

Natural de A Coruña, Cobián cuenta con una amplia trayectoria en el sector asegurador. Antes de su incorporación a su actual empresa, desarrolló más de 18 años de carrera en Aon, donde ocupó puestos de responsabilidad como Managing Director, formando parte además del comité ejecutivo de España y Portugal, y liderando áreas estratégicas como motor, sector público y sanidad.

Su experiencia en la gestión de negocio, el liderazgo de equipos y el desarrollo territorial refuerza el papel que desempeñará en esta nueva etapa de crecimiento del Grupo.

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El nombramiento coincide con el refuerzo de la presencia de Sabseg en Galicia. La compañía ha abierto recientemente su primera oficina en A Coruña y prevé la apertura de una nueva sede en Vigo en los próximos meses, dentro de su estrategia de crecimiento orgánico basada en la incorporación de talento y en la cercanía al tejido empresarial de cada territorio.

Felipe Cobián asegura que asume esta responsabilidad "con enorme ilusión y compromiso". "Mi objetivo será seguir impulsando el desarrollo del negocio, reforzar nuestra presencia en el mercado y contribuir a ejecutar con éxito el plan estratégico del Grupo para los próximos años”, afirma.