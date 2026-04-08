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A Coruña

El coruñés Felipe Cobián, nombrado director general de Negocio y Red de la correduría de seguros Sabseg

"Mi objetivo será seguir impulsando el desarrollo del negocio y contribuir a ejecutar con éxito el plan estratégico del Grupo para los próximos años”, afirma

Iván Aguiar
Iván Aguiar
08/04/2026 08:00
Felipe Cobián
Felipe Cobián
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Sabseg, correduría de seguros especializada en la gestión de riesgos para empresas, ha anunciado el nombramiento del coruñés Felipe Cobián Fernández de la Puente como director general de Negocio y Red, reportando directamente al presidente y consejero delegado de la compañía, Eduardo Dávila. 

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En su nuevo cargo, Felipe Cobián será responsable de todas las áreas de negocio del grupo, así como de la gestión y desarrollo de su red territorial, que actualmente cuenta con más de 60 oficinas y cerca de 400 profesionales. 

"Desde esta posición liderará la coordinación y el impulso de la actividad comercial de Sabseg, con el objetivo de reforzar el crecimiento del grupo y consolidar su presencia en el mercado asegurador", explica la empresa.

Trayectoria

Natural de A Coruña, Cobián cuenta con una amplia trayectoria en el sector asegurador. Antes de su incorporación a su actual empresa, desarrolló más de 18 años de carrera en Aon, donde ocupó puestos de responsabilidad como Managing Director, formando parte además del comité ejecutivo de España y Portugal, y liderando áreas estratégicas como motor, sector público y sanidad. 

Su experiencia en la gestión de negocio, el liderazgo de equipos y el desarrollo territorial refuerza el papel que desempeñará en esta nueva etapa de crecimiento del Grupo.

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El nombramiento coincide con el refuerzo de la presencia de Sabseg en Galicia. La compañía ha abierto recientemente su primera oficina en A Coruña y prevé la apertura de una nueva sede en Vigo en los próximos meses, dentro de su estrategia de crecimiento orgánico basada en la incorporación de talento y en la cercanía al tejido empresarial de cada territorio.

Felipe Cobián asegura que asume esta responsabilidad "con enorme ilusión y compromiso". "Mi objetivo será seguir impulsando el desarrollo del negocio, reforzar nuestra presencia en el mercado y contribuir a ejecutar con éxito el plan estratégico del Grupo para los próximos años”, afirma.

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