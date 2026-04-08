El centro comercial Cuatro Caminos contará con una nueva tienda de moda infantil

El Grupo Reprepol amplía su presencia en Galicia con nueva tienda monomarca en el Centro Comercial Cuatro Caminos, en A Coruña. Así lo confirma el grupo a través de sus redes sociales, y anuncian la apertura para el mes de abril.

Se trata de un grupo de proveedores mayoristas especializados en la venta de artículos de moda infantil. Son distribuidores de ropa infantil, calzado, peluches, accesorios, ropa de baño, juegos de sabanas, complementos infantiles… todo lo necesario para un negocio de moda infantil, franquicia, multimarca o monomarca, se puede encontrar en su catálogo de productos.