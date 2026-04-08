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A Coruña

El Ayuntamiento cerró 2025 con un déficit de casi 10 millones de euros

El PP advierte de que esto podría obligar a recortar el presupuesto actual

Abel Peña
Abel Peña
08/04/2026 13:40
Pleno municipal en A Coruña, este jueves, 15 de enero de 2026
Pleno municipal en A Coruña
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La alcaldesa de A Coruña ha emitido un decreto donde se señala que el Ayuntamiento cerró 2025 con un agujero de 9,6 millones de euros en sus cuentas. El primero en reaccionar ha sido el PP, que advierte de que puede afectar a las inversiones del presupuesto de este año. 

Por su parte, el BNG ha anunciado que su portavoz, Francisco Jorquera va a formular una pregunta en el pleno de mañana. “Queremos que se nos esclareza este asunto. Queremos saber cal é realmente a situación económica do Concello e como pensa actuar o Goberno Local ao respecto”, afirma Jorquera.

Hay que tener en cuenta que es habitual que un ayuntamiento acabe el año con dinero sin gastar. Eso es lo que se llama remanente de tesorería. Y esto permite tener dinero a mano para toda clase de gastos que van surgiendo. Ahora, el Ayuntamiento no cuenta con esa posibilidad. 

Por ley (Ley Reguladora de las Haciendas Locales), ante una situación así, el Ayuntamiento debe recortar el presupuesto actual o el próximo o pedir un préstamo.  establece que en caso remanente negativo hay que recortar el presupuesto actual, pedir un préstamo a corto plazo ( a un año vista) o ajustar el próximo

“Estamos muy preocupados porque los indicadores económicos que vamos conociendo reflejan una situación financiera muy complicada”, señala Lorenzo, quien esperará a conocer más informes de la liquidación. Sin embargo, llama la atención este remanente negativo de 2025 cuando en 2024 fue positivo por importe de 18,97 millones, así como en años anteriores.

El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña

El coste medio de las adjudicaciones municipales se disparó un 47% en el último ejercicio

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