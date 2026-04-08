Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por violar a su excompañera de piso en A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

La Audiencia Provincial ha condenado a nueve años de prisión a un hombre de 40 años que violó a su excompañera de piso, hija de un amigo. El condenado aprovechó que había venido a recoger sus pertenencias para forzarla. Tras varias horas de encierro, ella pudo escapar a la calle y pedir auxilio. La sentencia recoge que en cuanto acceda a la libertad condicional será expulsado del país, dado que es de origen dominicano, como la víctima.

La víctima había cambiado de piso hacía un par de meses, y había acudido a su vieja residencia a recoger algunos objetos cuando se encontró con el agresor. Cuando ya tenía la maleta preparada, él, que tenía una pierna escayolada, la invitó a tomar algo y escuchar música. Eran las siete y media de la tarde. Cuatro horas después, le propuso tener relaciones sexual, y ella se negó. Cuando él le besó, ella se encerró en el baño.

El agresor impidió en todo momento que abandonara el piso y, además, le había escondido el móvil. Ella lo encontró en los cojines del sofá, y envió una videollamada a su novio. Pero él se encontraba en el extranjero. Ella se hizo la dormida pero él se la llevó a su habitación y forcejeó con ella hasta desnudarla, le practicó sexo oral e intentó penetrarla.

Ella fingió sentirse mal y que tenía que ir al baño. La situación continuó así, con el condenado evitando que huyera del piso y tratando de penetrarla, hasta que, en un despiste, pudo salir a la calle semidesnuda. Unas jóvenes la acompañaron a su nueva casa y, tras ducharse cinco veces, acudió a la Policía a denunciar.