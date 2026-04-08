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A Coruña

A Coruña celebra un acto institucional por el Día Internacional del Pueblo Gitano

Redacción
08/04/2026 16:58
Acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano
Acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano
Patricia G. Fraga
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presidió esta mañana en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de María Pita el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada de reconocimiento, visibilización y compromiso con la igualdad. En el encuentro participaron representantes de la Fundación Secretariado Gitano y cerca de treinta jóvenes gitanos y gitanas de la ciudad, que tuvieron un papel destacado en el desarrollo del acto.

Durante la recepción, el mediador intercultural Santiago Barrul dio paso a la lectura del comunicado elaborado por el grupo de participación gitana de la Fundación Secretariado Gitano, en el que se puso el acento en la necesidad de avanzar hacia una igualdad real y efectiva, así como en el reconocimiento pleno del pueblo gitano como parte fundamental de la sociedad. El texto incidió también en la importancia de combatir los prejuicios y el antigitanismo y de garantizar oportunidades en ámbitos clave como la educación, el empleo o la igualdad de trato.

En su intervención, la alcaldesa destacó que A Coruña “es una ciudad abierta y diversa, construida desde la convivencia y el respeto”, y reafirmó el compromiso del Gobierno municipal de seguir impulsando políticas públicas que favorezcan la inclusión social, educativa y laboral. Rey subrayó también la importancia de trabajar de la mano de las entidades y de las propias familias para avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada.

El acto concluyó con la audición del himno gitano, en una jornada que sirvió para reafirmar el compromiso institucional con la igualdad de derechos, el reconocimiento y la promoción del pueblo gitano, así como con la construcción de una ciudad más justa e inclusiva.

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