Un halcón peregrino se deja ver en un rascacielos de A Coruña

Halcón Peregrino en La Cañada Wikipedia

Los ciudadanos de A Coruña están acostumbrados a vivir con aves. Entre gaviotas y palomas, los coruñeses pasean por las calles sin que estos animales les asusten o sorprendan. Lo que no es tan común es ver un halcón peregrino, el animal más rápido del mundo, pudiendo superar los 400 km/h.

Desde la delegación de la TVG en la ciudad, ubicada en la Torre Hercón, el edificio más alto de A Coruña, han publicado un vídeo en el que se ve cómo este halcón les ha hecho una pequeña visita, añadiendo así un nuevo vecino en el barrio.

Algunos usuarios han comentado en el vídeo que no es la primera vez que lo ven. Una persona asegura que vivió en uno de los pisos del rascacielos y que tiene su nido allí. Afirma haberlo visto cazar y que, incluso, le dejaba lo que le sobraba de las palomas en su ventana.