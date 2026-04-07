Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un halcón peregrino se deja ver en un rascacielos de A Coruña

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
07/04/2026 16:34
Halcón Peregrino en La Cañada
Halcón Peregrino en La Cañada
Wikipedia
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Los ciudadanos de A Coruña están acostumbrados a vivir con aves. Entre gaviotas y palomas, los coruñeses pasean por las calles sin que estos animales les asusten o sorprendan. Lo que no es tan común es ver un halcón peregrino, el animal más rápido del mundo, pudiendo superar los 400 km/h. 

Desde la delegación de la TVG en la ciudad, ubicada en la Torre Hercón, el edificio más alto de A Coruña, han publicado un vídeo en el que se ve cómo este halcón les ha hecho una pequeña visita, añadiendo así un nuevo vecino en el barrio. 

Algunos usuarios han comentado en el vídeo que no es la primera vez que lo ven. Una persona asegura que vivió en uno de los pisos del rascacielos y que tiene su nido allí. Afirma haberlo visto cazar y que, incluso, le dejaba lo que le sobraba de las palomas en su ventana. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

R comprométese ao máximo pola cobertura móbil ata o derradeiro recuncho de Galicia tamén de portas a dentro: “cachocobertura” e máis
Redacción
La Tierra vista desde la cara oculta de la Luna

Los tripulantes de Artemis II tras pasar por la cara oculta de la luna: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes"
EFE
Juan Ángel Sánchez-Harguindey Pimentel

Fallece el expresidente del Colegio de Odontólogos de A Coruña Juan Ángel Sánchez-Harguindey
Lucía Crujeiras
Halcón Peregrino en La Cañada

Un halcón peregrino se deja ver en un rascacielos de A Coruña
Andrea López Ramos